35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahis konusunda kritik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi.

BİNLERCE URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapay zekâ destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişimin engeli getirildi.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli toplam 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Yasa içi bahis olur mu pekiyi? Bahis, bir kumar türüdür. İster devlet eliyle olsun ister özel olsun. Ve kumarın her türlüsü İslâm dinince yasaklanmıştır şiddetle. Peygamber efendimiz at yarışlarına iştirak edermiş. Ama asla bahis olayına izin vermemiştir. O dönemden bu dönemlere insanlığın aldığı yol ortada maalesef.

Haber Yorumlarıademsakarr:

normal bahis ile aynı oranlar gelsin kimse bulaşmaz sorun çözülür zaten her türlü kaybeder oynayan

Haber Yorumlarıufo:

Bu operasyonlar mala çökmeye benziyor büyümelerini beklediler şimdi çöktüler

