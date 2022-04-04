Yangın Haberleri - Yangın Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yangın Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Yangın Haberleri

Yangın haber, Yangın son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kastamonu'da iki katlı evin çatısı yandı

Kastamonu'da iki katlı evin çatısı yandı

Yangın - 36 Dakika Önce
Tunceli'de orman yangınlarına karşı vatandaşlara 'levhalı' uyarı

Tunceli'de orman yangınlarına karşı vatandaşlara "levhalı" uyarı

Yangın - 57 Dakika Önce
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR

Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR

Yangın - 1 Saat Önce
Son dakika haber | Şişli'de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı

Son dakika haber | Şişli'de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı

Yangın - 1 Saat Önce
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada

Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada

Yangın - 1 Saat Önce
Pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Yangın - 2 Saat Önce
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın - 2 Saat Önce
Almanya'da 30 yıl önce ırkçı saldırı gerçekleştirmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Almanya'da 30 yıl önce ırkçı saldırı gerçekleştirmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Yangın - 2 Saat Önce
Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı

Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı

Yangın - 2 Saat Önce
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

Yangın - 2 Saat Önce
EVDEKİ PATLAMAYA KESİLEN DOĞAL GAZ BORUSU NEDEN OLMUŞ

EVDEKİ PATLAMAYA KESİLEN DOĞAL GAZ BORUSU NEDEN OLMUŞ

Yangın - 2 Saat Önce
Eviyle beraber biriktirdiği parası da yanan emekli öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Eviyle beraber biriktirdiği parası da yanan emekli öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Yangın - 2 Saat Önce
Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek

Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek

Yangın - 3 Saat Önce
YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın - 3 Saat Önce
Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi

Alevler 100'e yakın saman balyasını küle çevirdi

Yangın - 3 Saat Önce
Etkili rüzgar yangına neden oldu

Etkili rüzgar yangına neden oldu

Yangın - 3 Saat Önce
Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde 'cennetten' gelen parçalar korunuyor

Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde "cennetten" gelen parçalar korunuyor

Yangın - 3 Saat Önce
İŞ HANININ ÇATISI YANDI

İŞ HANININ ÇATISI YANDI

Yangın - 3 Saat Önce
Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın - 4 Saat Önce
4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Yangın - 4 Saat Önce
Servis minibüsü alev topuna döndü

Servis minibüsü alev topuna döndü

Yangın - 4 Saat Önce
Son dakika haberleri: Evde çıkan yangında karı kocadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika haberleri: Evde çıkan yangında karı kocadan biri öldü, diğeri yaralandı

Yangın - 4 Saat Önce
Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı

Yangın - 5 Saat Önce
Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Yangın - 5 Saat Önce
Arıcı barakası yandı

Arıcı barakası yandı

Yangın - 5 Saat Önce
Son dakika haberi... Fatih'te 4 katlı kapalı otoparktaki patlama kamerada

Son dakika haberi... Fatih'te 4 katlı kapalı otoparktaki patlama kamerada

Yangın - 6 Saat Önce
ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINDA 8 İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ

ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINDA 8 İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ

Yangın - 6 Saat Önce
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın - 7 Saat Önce
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı

Yangın - 9 Saat Önce
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın! 8 iş yeri küle döndü

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın! 8 iş yeri küle döndü

Yangın - 9 Saat Önce
Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

Yangın - 9 Saat Önce
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın - 9 Saat Önce
Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın - 10 Saat Önce
ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU(2)

ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU(2)

Yangın - 10 Saat Önce
ÜMRANİYE'DE İŞYERİ ALEV ALEV YANDI(1)

ÜMRANİYE'DE İŞYERİ ALEV ALEV YANDI(1)

Yangın - 10 Saat Önce
SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI -

SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI -

Yangın - 11 Saat Önce
Fatih'te dört katlı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te dört katlı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Yangın - 12 Saat Önce
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Yangın - 13 Saat Önce
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI

Yangın - 14 Saat Önce
Türk futbolunun kara günü! Fenerbahçe'den gece yarısı açıklama geldi

Türk futbolunun kara günü! Fenerbahçe'den gece yarısı açıklama geldi

Yangın - 14 Saat Önce
Son dakika haberi: Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.

Son dakika haberi: Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.

Yangın - 14 Saat Önce
İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI

Yangın - Dün 23:48
Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı

Yangın - Dün 23:48
ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

Yangın - Dün 23:32
Arnavutköy'de korkutan yangın

Arnavutköy'de korkutan yangın

Yangın - Dün 23:20
Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Yangın - Dün 23:19
Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2)

Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2)

Yangın - Dün 23:04
Tekirdağ'da bir otomobil ile apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da bir otomobil ile apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yangın - Dün 21:01
Son dakika haberleri: Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Yangın - Dün 20:27
Son dakika haber | BAĞCILAR'DA DOĞAL GAZ BORUSUNDA PATLAMA

Son dakika haber | BAĞCILAR'DA DOĞAL GAZ BORUSUNDA PATLAMA

Yangın - Dün 19:28
Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Son dakika! Aynı mahallede 3 ayrı yangın: Kundaklama şüphesi var

Yangın - Dün 19:02
Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın - Dün 18:34
Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Yangın - Dün 17:40
Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

Yangın - Dün 17:11
Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

Yangın - Dün 16:43
BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın - Dün 16:18
Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın - Dün 15:41
ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Yangın - Dün 15:28
ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın - Dün 15:24
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın - Dün 15:23
Kulübesi alev alan bekçi yangından kaçarken merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Kulübesi alev alan bekçi yangından kaçarken merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Yangın - Dün 15:18
Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı

Fatih'te metruk binadaki yangın ahşap binaya sıçradı

Yangın - Dün 15:11
Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

Yangın - Dün 14:56
FATİH'TE METRUK AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

FATİH'TE METRUK AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

Yangın - Dün 14:54
Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi

Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi

Yangın - Dün 14:33
ŞANLIURFA - Otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

ŞANLIURFA - Otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

Yangın - Dün 14:26
Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

Yangın - Dün 13:40
Saniyelerle ölümden kurtuldular... Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu

Saniyelerle ölümden kurtuldular... Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu

Yangın - Dün 13:20
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

Yangın - Dün 12:47
SURİYELİYİ ÖLDÜRÜP, YANGIN İZLENİMİ VEREN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

SURİYELİYİ ÖLDÜRÜP, YANGIN İZLENİMİ VEREN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Yangın - Dün 12:02
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

Yangın - Dün 11:57
KARTAL'DA İTFAİYEYE HATALI PARK ENGELİ

KARTAL'DA İTFAİYEYE HATALI PARK ENGELİ

Yangın - Dün 11:50
Öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

Öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

Yangın - Dün 11:46
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentini hedef aldı

Yangın - Dün 11:28
Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

Yangın - Dün 11:10
Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4)

Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4)

Yangın - Dün 11:07
İklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde yüzey suyu sıcaklığı artıyor

İklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde yüzey suyu sıcaklığı artıyor

Yangın - Dün 11:07
Rus birlikleri Odessa'yı vurdu

Rus birlikleri Odessa'yı vurdu

Yangın - Dün 10:48
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Yangın - Dün 10:44
Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

Yangın - Dün 10:43
Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

Yangın - Dün 10:26
Bina altında kapalı garajda yanan araç paniğe sebep oldu

Bina altında kapalı garajda yanan araç paniğe sebep oldu

Yangın - Dün 10:26
Demirköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Demirköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın - Dün 10:13
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın - Dün 09:50
Arnavutköy'de bir binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy'de bir binanın çatısı alev alev yandı

Yangın - Dün 09:43
Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Yangın - Dün 09:42
Son dakika haberleri... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI

Son dakika haberleri... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI

Yangın - Dün 09:24
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki eğlence mekanında patlama! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki eğlence mekanında patlama! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Yangın - Dün 06:08
Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (2)

Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (2)

Yangın - Dün 05:52
Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Yangın - Dün 05:27
İtfaiyeciler sahurlarını görev başında yapıyor

İtfaiyeciler sahurlarını görev başında yapıyor

Yangın - Dün 05:15
Son dakika gündem: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Son dakika gündem: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Yangın - Dün 04:47
Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Yangın - Dün 04:27
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Yangın - Dün 04:13
2 Nisan 2022 Haberleri

2 Nisan 2022 Haberleri

Yangın - Dün 01:16
Yangında öldüğü sanılan kişinin cinayete kurban gittiği otopside ortaya çıktı

Yangında öldüğü sanılan kişinin cinayete kurban gittiği otopside ortaya çıktı

Yangın - 02.04.2022
Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın

Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın

Yangın - 02.04.2022
Çorum'da anız yangını ormana sıçradı

Çorum'da anız yangını ormana sıçradı

Yangın - 02.04.2022
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın - 02.04.2022
272 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

272 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

Yangın - 02.04.2022
title