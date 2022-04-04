Yangın Haberleri - Yangın Haber - Haberler

Yangın Haberleri
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Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haber | Şişli'de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı
Almanya'da 30 yıl önce ırkçı saldırı gerçekleştirmekle suçlanan kişi gözaltına alındı
Eviyle beraber biriktirdiği parası da yanan emekli öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı
Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek
Son dakika haberleri: Evde çıkan yangında karı kocadan biri öldü, diğeri yaralandı
Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi: Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.
Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi
Son dakika haberleri: Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler
Saniyelerle ölümden kurtuldular... Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki eğlence mekanında patlama! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi