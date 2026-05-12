Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park'ta yapılacağını açıkladı. Öte yandan şampiyonluk kutlaması biletleri de satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig’de elde edilen 26. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Galatasaray, "Dört Dörtlük Gece" konseptiyle taraftarlarını RAMS Park’a davet etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te başlayacak olan etkinlikte; özel ışık gösterileri, sahne, dans, drone şovları, DJ performansları ve şampiyonluk kupasının seremonisi yer alacak.

Öte yandan kutlamaya katılmak isteyen taraftarlar için biletler, Passo üzerinden satışa sunuldu.

İşte satışa sunulan bilet fiyatları:

  • Saha İçi Paketi: 19.050 TL
  • Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 TL
  • Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 TL
  • Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL

İsmail Elal
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSibel Kara:

Güzel bir organizasyon olacak. Cumhuriyet döneminde bu tür kutlamalar çok anlamlıydı. Spor medeniyetin göstergesi. Türkiye'nin modern ve laik değerlerine bağlı kalması gerekir. Bunlar bizim mirasımız. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet bu başarılar sayesinde güçleniyor.

Haber YorumlarıMerve Demir:

Bilet fiyatları çok yüksek olmuş Türkiye ekonomisi böyle giderse herkes stadyuma gidemez bu kutlamaları sadece varlıklılar yapabilecek

Haber YorumlarıNevroz Yüksel:

Hayvanlar için yapılan kutlamalar da olsa ne güzel olurdu ya. Şampiyonluk iyiyse de insanların sevinçi hayvanlara zarar veriyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

