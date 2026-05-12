Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların dikkatini çekti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin etkisiyle gram gümüş kısa sürede 105 TL seviyelerinden 125 TL bandına kadar çıktı.

BİR HAFTADA YÜZDE 19 YÜKSELDİ

Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte gümüş yatırımında dikkat çeken bir kazanç oluştu. Yaklaşık bir hafta önce 150 bin TL’lik gümüş yatırımı yapan bir kişinin portföy değeri 178 bin 500 TL seviyesine ulaştı. Bu süreçte oluşan yaklaşık 28 bin 500 TL’lik kazanç, mevcut asgari ücretin üzerine çıktı.

YATIRIMCILAR YENİDEN GÜMÜŞE YÖNELDİ

Değerli metallerde yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların yeniden altın ve gümüş piyasasına yöneldiği görüldü. Hisse Net’te yer alan habere göre uzmanlar, son dönemde yatırımcıların ekonomik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına ilgisinin arttığını belirtiyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistlere göre küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan temel nedenler arasında yer alıyor. Bunun yanında sanayi sektöründen gelen güçlü talebin de fiyatlamalarda etkili olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER YENİ SEVİYELERDE

Gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından piyasalarda en çok konuşulan konulardan biri de yükselişin devam edip etmeyeceği oldu. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com