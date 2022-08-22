Ak Parti Haberleri - Ak Parti Haber - Haberler

Ak Parti Haberleri
Ak Parti haber, Ak Parti son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haber: Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı
Yılmaz: "Türkiye'nin artık dünyada krizleri yöneten lider ülke olduğu tescillenmiştir"
Mehmet Ellibeş: "Vatandaşlarımızın umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz"
Ordu haberi... Gamze Akkuş İlgezdi, 'Suça Sürüklenen Çocuklar Raporu' Hazırladı: "Son 5 Yılda 2,3 Milyon Çocuk Suça Sürüklendi.
Muğla haberleri | AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'a Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiası
Hkp, Aoç'nin Adının 'Beştepe Millet Ormanı' Olarak Değiştirilmek İstenmesi ile İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
Muş haberleri... AK Parti Milletvekili Şimşek: "Yüzbinlerce kişiyle Malazgirt'te olacağız"
İzmir haberi... AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi
Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu
CHP'li İşlek'ten, AKP'li Okur'un "Kriz Yok. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz" Sözlerine Tepki: "Siz Hiç Pazara İndiniz mi Bu Ekonomik Krizin...
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz"
Samsun politika haberi | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması
Kahramanmaraş gündem haberi | AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: "Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz"
Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak kaç yaşında, nereli? Ethem Sancak hayatı ve biyografisi!
Ankara haber | Sosyalist Güç Birliği Ankara'da Kuruldu: "Seçimlerde AKP İktidarına Son Verilmesi İçin Güç Birliği, Üzerine Düşeni Yapacak"
Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte
Kastamonu haberi | KASTAMONU - İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yapacakları çalışmaları anlattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık...
Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu (5)
KURTULMUŞ BÖLGESEL VE KÜRESEL GERİLİMLERİN HER BİRİSİ BİRİNCİ DERECEDE TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRMEKTE
Kocaeli haber! Karamürsel'de Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği aşure dağıttı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider: "Dikkat edin bütün ekip sahada, şimdi bu kadar adamın derdi ne olabilir? Biz sizsiniz, siz biziz"
AK Parti'li Kurtulmuş, TRT Haber'de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
İttifaklar arasında fark açılıyor! Son seçim anketine AK Parti'nin oy oranı damga vurdu
İzmir haberi | BAKAN KİRİŞÇİ VE BİNALİ YILDIRIM ALİAĞA'DA CAMİ AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ: ELEKTRİK BORCU OLAN ÜRETİCİLERE 10 MİLYON TL'YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI
Kayseri haber... SPOR Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: İnşallah bundan sonra futbolculara olan borç gününde ödenecek
AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması
Bolu gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu
Tokat politika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu
Kurtulmuş: "Temel atmama törenleri yaparak bu memlekete bir çivi çakmayacaklarını ilan etmiş oldular"
Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (3)
Bingöl haberleri! Tekin Bingöl: "Kızılay AKP'nin 'Huzurevi' Gibi Kullanılmaktadır"
Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (2)- Yeniden
İzmir politika haberleri: AK Parti İzmir teşkilatından 30 ilçede hummalı çalışma
Beyza Tufan kimdir? Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan kaç yaşında, nereli?
Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti, Ağustos ayında oylarını yüzde 35,5'e kadar yükseltti
AK Partili Kılıç: "Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır"
Başkan Söğüt: "21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz"
Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"
Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu
Trabzon haber: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu
Tokat gündem haberleri | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması
AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var
Kurtulmuş: "Türkiye'nin güçlü toplumsal yapısını gözbebeğimiz gibi korumak mecburiyetindeyiz"
Ravza Kavakcı Kan kimdir? Ravza Kavakcı Kan kaç yaşında, nereli? Ravza Kavakcı Kan hayatı ve biyografisi!
Aydın haberleri | Karacasu Halk Kütüphanesi'nde Görevli AKP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı, İlçeye Milletvekili Geldiği Gün Kütüphaneyi Açmadı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ekonomisiyle siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle güçlü bir Türkiye olmaktan başka şansımız yoktur"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Türkiye'de her şey çok kötüymüş gibi göstererek iktidar olacağını zannedenler, 2023'te de yine sandığa...
Özkoç: "Fetö'den Bu Yana; Milli Eğitim Politikanızda Değişen Hiçbir Şey Yok. Fetö Taktikleri Sizin İktidarınızda Devam Ediyor"
Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"