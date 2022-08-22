Ak Parti Haberleri - Ak Parti Haber - Haberler

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Ak Parti Haberleri

Ak Parti haber, Ak Parti son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e '9 Eylül afişi' tepkisi

AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e "9 Eylül afişi" tepkisi

Ak Parti - 4 Dakika Önce
Son dakika haber: Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

Son dakika haber: Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

Ak Parti - 31 Dakika Önce
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ak Parti - 45 Dakika Önce
AK Parti'li Turan'dan Evreşe beldesine ziyaret

AK Parti'li Turan'dan Evreşe beldesine ziyaret

Ak Parti - 2 Saat Önce
Yılmaz: 'Türkiye'nin artık dünyada krizleri yöneten lider ülke olduğu tescillenmiştir'

Yılmaz: "Türkiye'nin artık dünyada krizleri yöneten lider ülke olduğu tescillenmiştir"

Ak Parti - 2 Saat Önce
Mehmet Ellibeş: 'Vatandaşlarımızın umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz'

Mehmet Ellibeş: "Vatandaşlarımızın umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz"

Ak Parti - 7 Saat Önce
Ordu haberi... Gamze Akkuş İlgezdi, 'Suça Sürüklenen Çocuklar Raporu' Hazırladı: 'Son 5 Yılda 2,3 Milyon Çocuk Suça Sürüklendi.

Ordu haberi... Gamze Akkuş İlgezdi, 'Suça Sürüklenen Çocuklar Raporu' Hazırladı: "Son 5 Yılda 2,3 Milyon Çocuk Suça Sürüklendi.

Ak Parti - 16 Saat Önce
Muğla haberleri | AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'a Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiası

Muğla haberleri | AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'a Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiası

Ak Parti - Dün 20:31
Hkp, Aoç'nin Adının 'Beştepe Millet Ormanı' Olarak Değiştirilmek İstenmesi ile İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Hkp, Aoç'nin Adının 'Beştepe Millet Ormanı' Olarak Değiştirilmek İstenmesi ile İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Ak Parti - Dün 18:34
Dursun Ataş: Akp, Ülkeyi Eğitimde de Geriye Götürüyor

Dursun Ataş: Akp, Ülkeyi Eğitimde de Geriye Götürüyor

Ak Parti - Dün 17:40
'Yüz Yüze 100 Gün' programlarında vites yükseltildi

"Yüz Yüze 100 Gün" programlarında vites yükseltildi

Ak Parti - Dün 15:39
Muş haberleri... AK Parti Milletvekili Şimşek: 'Yüzbinlerce kişiyle Malazgirt'te olacağız'

Muş haberleri... AK Parti Milletvekili Şimşek: "Yüzbinlerce kişiyle Malazgirt'te olacağız"

Ak Parti - Dün 13:25
İzmir haberi... AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

İzmir haberi... AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

Ak Parti - Dün 13:01
Erdoğan mitingi öncesi konuşan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı

Erdoğan mitingi öncesi konuşan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı

Ak Parti - Dün 11:30

Kastamonu haberi! Taşköprü'de kazanan Yusuf Can Zeybek oldu
İzmir haber: Seferihisar'da AK Parti'ye yoğun ilgi

İzmir haber: Seferihisar'da AK Parti'ye yoğun ilgi

Ak Parti - Dün 10:48
AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, saha çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, saha çalışmalarını değerlendirdi

Ak Parti - Dün 10:08
Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

Ak Parti - 20.08.2022
AK Parti'li Kurtulmuş, perakende sebze halinin açılışında konuştu

AK Parti'li Kurtulmuş, perakende sebze halinin açılışında konuştu

Ak Parti - 20.08.2022
KURTULMUŞ: MESELELERİN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ

KURTULMUŞ: MESELELERİN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ

Ak Parti - 20.08.2022
CHP'li İşlek'ten, AKP'li Okur'un 'Kriz Yok. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz' Sözlerine Tepki: 'Siz Hiç Pazara İndiniz mi Bu Ekonomik Krizin...

CHP'li İşlek'ten, AKP'li Okur'un "Kriz Yok. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz" Sözlerine Tepki: "Siz Hiç Pazara İndiniz mi Bu Ekonomik Krizin...

Ak Parti - 20.08.2022
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz'

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz"

Ak Parti - 20.08.2022
Samsun politika haberi | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Samsun politika haberi | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Ak Parti - 20.08.2022
Kahramanmaraş gündem haberi | AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: 'Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz'

Kahramanmaraş gündem haberi | AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: "Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz"

Ak Parti - 20.08.2022
Binali Yıldırım: 'Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz'

Binali Yıldırım: "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Ak Parti - 20.08.2022
Numan Kurtulmuş: 'Türkiye, terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyor'

Numan Kurtulmuş: "Türkiye, terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyor"

Ak Parti - 20.08.2022
Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak kaç yaşında, nereli? Ethem Sancak hayatı ve biyografisi!

Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak kaç yaşında, nereli? Ethem Sancak hayatı ve biyografisi!

Ak Parti - 20.08.2022
Ankara haber | Sosyalist Güç Birliği Ankara'da Kuruldu: 'Seçimlerde AKP İktidarına Son Verilmesi İçin Güç Birliği, Üzerine Düşeni Yapacak'

Ankara haber | Sosyalist Güç Birliği Ankara'da Kuruldu: "Seçimlerde AKP İktidarına Son Verilmesi İçin Güç Birliği, Üzerine Düşeni Yapacak"

Ak Parti - 20.08.2022
Çanakkale gündem haberi | AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak

Çanakkale gündem haberi | AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak

Ak Parti - 20.08.2022
Bursa haberi: Ak kadınlar'dan Nilüfer'de bir günde 4 bin hane ziyareti

Bursa haberi: Ak kadınlar'dan Nilüfer'de bir günde 4 bin hane ziyareti

Ak Parti - 20.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup

Ak Parti - 20.08.2022
Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte

Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte

Ak Parti - 20.08.2022
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi

Ak Parti - 20.08.2022
Kastamonu haberi | KASTAMONU - İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yapacakları çalışmaları anlattı

Kastamonu haberi | KASTAMONU - İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yapacakları çalışmaları anlattı

Ak Parti - 20.08.2022
İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA

İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA

Ak Parti - 20.08.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık...

Ak Parti - 20.08.2022
Aydın politika haberleri | AK Parti Efeler'den vefa yemeği

Aydın politika haberleri | AK Parti Efeler'den vefa yemeği

Ak Parti - 20.08.2022
Çanakkale haber... AK Partili Turan'dan Gelibolu'ya doğalgaz müjdesi

Çanakkale haber... AK Partili Turan'dan Gelibolu'ya doğalgaz müjdesi

Ak Parti - 20.08.2022
AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi

AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi

Ak Parti - 20.08.2022
Eskişehir haberi: Eskişehir'de tarımsal destek ödemeleri başladı

Eskişehir haberi: Eskişehir'de tarımsal destek ödemeleri başladı

Ak Parti - 20.08.2022
Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu (5)

Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu (5)

Ak Parti - 20.08.2022
KURTULMUŞ BÖLGESEL VE KÜRESEL GERİLİMLERİN HER BİRİSİ BİRİNCİ DERECEDE TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRMEKTE

KURTULMUŞ BÖLGESEL VE KÜRESEL GERİLİMLERİN HER BİRİSİ BİRİNCİ DERECEDE TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRMEKTE

Ak Parti - 20.08.2022
NUMAN KURTULMUŞ 2023'TE TÜRKİYE'DE ÇOK HAYATİ BİR SEÇİM OLACAK

NUMAN KURTULMUŞ 2023'TE TÜRKİYE'DE ÇOK HAYATİ BİR SEÇİM OLACAK

Ak Parti - 20.08.2022
İl Başkanı Yıldırım, '2023'e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz'

İl Başkanı Yıldırım, "2023'e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz"

Ak Parti - 20.08.2022
Kocaeli haber! Karamürsel'de Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği aşure dağıttı

Kocaeli haber! Karamürsel'de Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği aşure dağıttı

Ak Parti - 20.08.2022
Düzce politika haberi: AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor

Düzce politika haberi: AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor

Ak Parti - 20.08.2022
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider: 'Dikkat edin bütün ekip sahada, şimdi bu kadar adamın derdi ne olabilir? Biz sizsiniz, siz biziz'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider: "Dikkat edin bütün ekip sahada, şimdi bu kadar adamın derdi ne olabilir? Biz sizsiniz, siz biziz"

Ak Parti - 20.08.2022
AK Parti'li Kurtulmuş, TRT Haber'de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

AK Parti'li Kurtulmuş, TRT Haber'de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti - 20.08.2022
İttifaklar arasında fark açılıyor! Son seçim anketine AK Parti'nin oy oranı damga vurdu

İttifaklar arasında fark açılıyor! Son seçim anketine AK Parti'nin oy oranı damga vurdu

Ak Parti - 20.08.2022
İzmir haberi | BAKAN KİRİŞÇİ VE BİNALİ YILDIRIM ALİAĞA'DA CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

İzmir haberi | BAKAN KİRİŞÇİ VE BİNALİ YILDIRIM ALİAĞA'DA CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

Ak Parti - 19.08.2022
AK Partili Karaaslan, fındık üreticileriyle buluştu

AK Partili Karaaslan, fındık üreticileriyle buluştu

Ak Parti - 19.08.2022
BAKAN KİRİŞCİ: ELEKTRİK BORCU OLAN ÜRETİCİLERE 10 MİLYON TL'YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

BAKAN KİRİŞCİ: ELEKTRİK BORCU OLAN ÜRETİCİLERE 10 MİLYON TL'YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Ak Parti - 19.08.2022
Numan Kurtulmuş: 'Bu seçim bir istikamet tayini seçimi olacaktır'

Numan Kurtulmuş: "Bu seçim bir istikamet tayini seçimi olacaktır"

Ak Parti - 19.08.2022
Nevşehir gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Nevşehir gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Ak Parti - 19.08.2022
Kayseri haber... SPOR Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: İnşallah bundan sonra futbolculara olan borç gününde ödenecek

Kayseri haber... SPOR Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: İnşallah bundan sonra futbolculara olan borç gününde ödenecek

Ak Parti - 19.08.2022
AK Parti'li Özhaseki: 'Çok net olarak hodri meydan diyorum'

AK Parti'li Özhaseki: "Çok net olarak hodri meydan diyorum"

Ak Parti - 19.08.2022
Başkan Sandıkçı: 'Vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz'

Başkan Sandıkçı: "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz"

Ak Parti - 19.08.2022
AK Parti'li Turan, 'Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına' ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu Açıklaması

Ak Parti - 19.08.2022
Bolu gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu

Bolu gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu

Ak Parti - 19.08.2022
Tokat politika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması

Tokat politika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti - 19.08.2022
KURTULMUŞ: KARŞIMIZDA GÜÇLÜ MUHALEFET İSTERİZ

KURTULMUŞ: KARŞIMIZDA GÜÇLÜ MUHALEFET İSTERİZ

Ak Parti - 19.08.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi

Ak Parti - 19.08.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu

Ak Parti - 19.08.2022
Kurtulmuş: 'Temel atmama törenleri yaparak bu memlekete bir çivi çakmayacaklarını ilan etmiş oldular'

Kurtulmuş: "Temel atmama törenleri yaparak bu memlekete bir çivi çakmayacaklarını ilan etmiş oldular"

Ak Parti - 19.08.2022
Kayseri haberi | Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Kayseri haberi | Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Ak Parti - 19.08.2022
Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (3)

Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (3)

Ak Parti - 19.08.2022
Bingöl haberleri! Tekin Bingöl: 'Kızılay AKP'nin 'Huzurevi' Gibi Kullanılmaktadır'

Bingöl haberleri! Tekin Bingöl: "Kızılay AKP'nin 'Huzurevi' Gibi Kullanılmaktadır"

Ak Parti - 19.08.2022
Bakan Kirişci'den çiftçilere mazot, gübre ve yem desteği açıklaması Açıklaması

Bakan Kirişci'den çiftçilere mazot, gübre ve yem desteği açıklaması Açıklaması

Ak Parti - 19.08.2022
Gaziantep gündem haberleri: Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü

Gaziantep gündem haberleri: Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü

Ak Parti - 19.08.2022
Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (2)- Yeniden

Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (2)- Yeniden

Ak Parti - 19.08.2022
Başkan Angı: 'Oyunları alnımızın akıyla tamamladık'

Başkan Angı: "Oyunları alnımızın akıyla tamamladık"

Ak Parti - 19.08.2022
İzmir politika haberleri: AK Parti İzmir teşkilatından 30 ilçede hummalı çalışma

İzmir politika haberleri: AK Parti İzmir teşkilatından 30 ilçede hummalı çalışma

Ak Parti - 19.08.2022
Beyza Tufan kimdir? Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan kaç yaşında, nereli?

Beyza Tufan kimdir? Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan kaç yaşında, nereli?

Ak Parti - 19.08.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Ak Parti - 19.08.2022
İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti, Ağustos ayında oylarını yüzde 35,5'e kadar yükseltti

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti, Ağustos ayında oylarını yüzde 35,5'e kadar yükseltti

Ak Parti - 19.08.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, teşkilat üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, teşkilat üyeleriyle buluştu

Ak Parti - 19.08.2022
AK Partili Kılıç: 'Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır'

AK Partili Kılıç: "Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır"

Ak Parti - 19.08.2022
Erdoğan'ın Ali Çetinbaş'a gönderdiği mektubu Başkan Önsay takdim etti

Erdoğan'ın Ali Çetinbaş'a gönderdiği mektubu Başkan Önsay takdim etti

Ak Parti - 19.08.2022
Milletvekili Fırat: 'AK Parti olarak istihdama, üretime önem verdik'

Milletvekili Fırat: "AK Parti olarak istihdama, üretime önem verdik"

Ak Parti - 19.08.2022
Başkan Söğüt: '21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz'

Başkan Söğüt: "21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz"

Ak Parti - 19.08.2022
Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik'

Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"

Ak Parti - 19.08.2022
İzmir yerel: Konak Belediyesine 'sokak ortasında çöp' tepkisi

İzmir yerel: Konak Belediyesine 'sokak ortasında çöp' tepkisi

Ak Parti - 19.08.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü

Ak Parti - 19.08.2022
Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu

Ak Parti - 19.08.2022
Trabzon haber: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu

Trabzon haber: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu

Ak Parti - 18.08.2022
Tokat gündem haberleri | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Tokat gündem haberleri | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Ak Parti - 18.08.2022
AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var

AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var

Ak Parti - 18.08.2022
Kurtulmuş: 'Türkiye'nin güçlü toplumsal yapısını gözbebeğimiz gibi korumak mecburiyetindeyiz'

Kurtulmuş: "Türkiye'nin güçlü toplumsal yapısını gözbebeğimiz gibi korumak mecburiyetindeyiz"

Ak Parti - 18.08.2022
ÖZDAĞ ERDOĞAN'DAN SONRA EN İYİ AK PARTİ'Lİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR

ÖZDAĞ ERDOĞAN'DAN SONRA EN İYİ AK PARTİ'Lİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR

Ak Parti - 18.08.2022
Ravza Kavakcı Kan kimdir? Ravza Kavakcı Kan kaç yaşında, nereli? Ravza Kavakcı Kan hayatı ve biyografisi!

Ravza Kavakcı Kan kimdir? Ravza Kavakcı Kan kaç yaşında, nereli? Ravza Kavakcı Kan hayatı ve biyografisi!

Ak Parti - 18.08.2022
Aydın haberleri | Karacasu Halk Kütüphanesi'nde Görevli AKP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı, İlçeye Milletvekili Geldiği Gün Kütüphaneyi Açmadı

Aydın haberleri | Karacasu Halk Kütüphanesi'nde Görevli AKP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı, İlçeye Milletvekili Geldiği Gün Kütüphaneyi Açmadı

Ak Parti - 18.08.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Ekonomisiyle siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle güçlü bir Türkiye olmaktan başka şansımız yoktur'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ekonomisiyle siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle güçlü bir Türkiye olmaktan başka şansımız yoktur"

Ak Parti - 18.08.2022
KURTULMUŞ 'YENİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ'

KURTULMUŞ 'YENİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ'

Ak Parti - 18.08.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Türkiye'de her şey çok kötüymüş gibi göstererek iktidar olacağını zannedenler, 2023'te de yine sandığa...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Türkiye'de her şey çok kötüymüş gibi göstererek iktidar olacağını zannedenler, 2023'te de yine sandığa...

Ak Parti - 18.08.2022
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Nurettin Canikli'ye başsağlığı telefonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Nurettin Canikli'ye başsağlığı telefonu

Ak Parti - 18.08.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

Ak Parti - 18.08.2022
Özkoç: 'Fetö'den Bu Yana; Milli Eğitim Politikanızda Değişen Hiçbir Şey Yok. Fetö Taktikleri Sizin İktidarınızda Devam Ediyor'

Özkoç: "Fetö'den Bu Yana; Milli Eğitim Politikanızda Değişen Hiçbir Şey Yok. Fetö Taktikleri Sizin İktidarınızda Devam Ediyor"

Ak Parti - 18.08.2022
Yıldırımlı AK kadınlar güçlü Türkiye sevdası ile biraraya geldi

Yıldırımlı AK kadınlar güçlü Türkiye sevdası ile biraraya geldi

Ak Parti - 18.08.2022
Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik'

Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"

Ak Parti - 18.08.2022
BAKAN KASAPOĞLU BU BİR ORGANİZASYON BECERİSİDİR

BAKAN KASAPOĞLU BU BİR ORGANİZASYON BECERİSİDİR

Ak Parti - 18.08.2022
İzmir haber... AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti

İzmir haber... AK Parti'li kadınlar Aliağa'da aşure ikram etti

Ak Parti - 18.08.2022
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