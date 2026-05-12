AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AKP'ye katıldı. İki başkana da rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.

"ÖZGÜR BEY'İN GECENİN SAAT KAÇINDA NE YAZACAĞI BELLİ OLMUYORDU"

Köksal, AK Parti'ye geçmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tv100’e konuşan Köksal, şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı. Cumhurbaşkanının mütevazi davranışı ve samimi davranması beni mutlu etti. Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanı mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki.."

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ PİSLİKLERİYLE UĞRAŞSIN"

Afyonkarahisar’a huzurla döndüğünü belirten Köksal, “Huzurlu bir gün geçirdim. Cumhurbaşkanımız bakanlara talimat verdi. Afyon için projelerimize tam destek olacak. Özgür Özel'e bundan sonra cevap vermeyeceğim. O kendi pislikleriyle uğraşsın. Pek çok mesaj var. Hepsi duruyor. Gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki dengesizce yazıyordu" dedi.

"EŞİM İLE İLGİLİ EN UFAK BİR KUŞKUM YOK"

Eşi hakkında iddialar üzerine konuşan Köksal, şunları söyledi: "Eşim Yasin Bey ile ilgili en ufak bir kuşkum yok. Onun imar vs... konularıyla uzaktan yakından ilgisi alakası hiç olmadı ki... İftira at izi kalsın mantığı ile oluşturulmaya çalışılan algıydı. Hakkımızdaki her iftira ve hakaret içeren konuları avukatlarımız yargıya elbette taşıdılar. 700 milyon diye dillerine dolayan iftiracıları Allah'a da havale ettik, yargıya da. Bir meclis üyesinin müteahhitten aldığı söylenilen 1,5 milyon TL diye video yayınladılar. O meclis üyesi ile parayı veren önce Kıbrıs'ta buluşup görüşmüşler. İlk önce emniyette 'Hiç görüşmedik' demişler. Sonra emniyet kayıtları çıkarınca doğrusunu anlatmışlar. Eşime bu konudan dolayı 16 sayfalık gerekçe ile takipsizlik kararı verildi."

"EŞİMDEN BOŞANMAMI SÖYLEYEN KİŞİYE SÖYLEDİM"

Ayrıca, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" sözlerine yönelik gelen eleştirilere de yanıt veren Köksal, "Kime söylendiği açıkça belli. Seçmene asla söylemem. Eşimden boşanmamı söyleyen kişiye söyledim" diye konuştu.

