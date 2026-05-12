Hamdi Ulukaya Fenerbahçe forması giydi, New York sokaklarında top oynadı

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya, New York’ta çocuklar için düzenlenen sokak futbolu etkinliğinde dikkat çeken görüntülere imza attı. Ulukaya’nın etkinlikte Chobani logolu Fenerbahçe forması giymesi büyük ilgi gördü.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANIYLA FUTBOL OYNADI

ABD’li yoğurt markası Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile birlikte çocuklara yönelik düzenlenen sokak futbolu etkinliğine katıldı. İkili, çocuklarla birlikte New York sokaklarında futbol oynarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

FENERBAHÇE FORMASI DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikte Hamdi Ulukaya’nın üzerinde bulunan Chobani logolu Fenerbahçe forması dikkat çekti. Görüntüler, Chobani ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz yıl imzalanan sponsorluk anlaşmasını yeniden gündeme taşıdı.

Ulukaya, yaptığı açıklamada futbolun yalnızca bir spor olmadığını belirterek çocukluk yıllarında futbolun kendisine aidiyet duygusu ve insanları bir araya getirme gücü kazandırdığını söyledi.

NEW YORK SOKAKLARI DÜNYA KUPASI’NA HAZIRLANIYOR

Chobani, New York Belediyesi ve Street Lab iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında mahalle sokakları geçici futbol alanlarına dönüştürüldü. Organizasyonda çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

New York Belediyesi’nin açıklamasına göre “Soccer Streets” projesi kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde kent genelindeki birçok okul çevresi futbol alanı ve sosyal etkinlik noktalarına dönüştürülecek.

CHOBANI VE FENERBAHÇE ANLAŞMASI

2025 yılında imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Chobani, Fenerbahçe’nin stadyum isim sponsoru olmuştu. Anlaşmaya göre sarı-lacivertli kulüp sezon başına 10 milyon euro gelir elde edecek. Kulübün stadının adı da “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” olarak açıklanmıştı.