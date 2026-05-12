Eline tüfeği alan saldırgan sokakta rastgele ateş açtı

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentinde silahlı bir saldırgan cadde ortasında ateş açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Olayda 1 kişi yaralanırken, saldırgan polis müdahalesi sırasında vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırının nedeni araştırılıyor.

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentinde silahlı bir saldırgan, elindeki uzun namlulu silahla cadde ortasında ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, saldırgan polis müdahalesi sırasında vuruldu.

CADDE ORTASINDA PANİK YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganın yol boyunca ilerleyerek silahla etrafa ateş açtığı görüldü. Çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşların bölgeden kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

POLİS TARAFINDAN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, saldırganın polis müdahalesi sırasında vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Erdem Aksoy
