SURİYE HABERLERİ

Suriye - Dün

Şahsını ve partisini aşan görevler Peki kendi ülkesinin siyaset sahnesinde giderek daha da yalnızlaşması kaçınılmaz görünen Macron arkasında yükselen bu enkaz yığınından fırsat bulup da Doğu Akdeniz ve Türkiye ile uğraşmaya neden ihtiyaç duyuyor, hatta kendi ülkesinin topraklarında çözmesi gereken bunca problemi bir yana bırakıp, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımına, Kıbrıs sorununa ve Lübnan'daki siyasal-ekonomik krize müdahil olacak vakti bulabiliyor? Kim bilir belki de Macron'u Napolyon'a benzetenler haklıdır. Malum Napolyon da kıta Avrupa'sının siyasi düzenini alt üst eden fetihlerinden önce İngiltere'nin o dönem için kurduğu küresel düzeni bozmak amacıyla Mısır'ı istila etmek istemiş ancak 1799'da 64 günlük kuşatmanın ardından Akka önlerinde Cezzar Ahmet Paşa'ya mağlup olmuştu. "Kader beni bir ihtiyarın elinde oyuncak etti" dediği iddia edilen Napolyon, yine Akka önündeki mağlubiyetiyle Paris'e İstanbul üzerinden dönme hayalinin de son bulduğunu itiraf ederken ordusu da Suriye, Mısır ve Doğu Akdeniz'i terk ederek bu sefere noktayı koyuyordu.