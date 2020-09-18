SURİYE HABERLERİ

Suriye - Dün
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız bir kez daha diplomasiye şans verdi"
Suriye - Dün
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Sudan'da mevlit okutuldu
Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman için Sudan'ın başkenti Hartum'da mevlit okutuldu.
Suriye - Dün
Soylu ve Akar'a suikast girişimi davası sanığı: Örgüte belediyenin çadırından yönlendirildim
ANKARA'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast girişimi suçundan açılan davada 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Sonay B., terör örgütü PKK/KCK tarafından Suriye'den suikast keşfi yapması için İstanbul'a gönderildiğini itiraf etti.
Suriye - Dün
Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın El Kaide terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve eylem ve faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.
Suriye - Dün
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" olarak seçilmesini önerdi
Suriye - Dün
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davası
Kendisine, "Sizi 10 günlüğüne götüreceğiz, sonra göndereceğiz" denildiğini anlatan Sonay B, geri dönmemeleri için Suriye ve Irak'a götürüldüklerini aktardı.
Suriye - Dün
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Altay, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin muhatabı olmadığını ve Türkiye'nin bu konuda Yunanistan ile baş başa masaya oturmaması gerektiğini belirtti. Altay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki muhataplarının İsrail, Fransa, İtalya, Mısır ve Suriye gibi ülkeler olduğunu dile getirdi.
Suriye - Dün
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır
'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMIYORUZ' Erdoğan, teröristlerin kalleş saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımların artık çok daha süratli bir şekilde hizmete sunulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak, onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden, elindeki imkanları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı, yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını millet yerine terör ele başlarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri hamdolsun başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarıyla, ülkemizi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık.
Suriye - Dün
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır
Suriye - Dün
Suriye'deki iç savaşta 857 sağlık çalışanı öldürüldü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta 652'si Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere toplam 857 sağlık personelinin öldürüldüğünü duyurdu.
Suriye - Dün
Son dakika haberi | Uzmanlar, 7. İstanbul Arabuluculuk Konferansında video konferans yöntemiyle sorunları tartıştı
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın ilk oturumuna eski Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Alvaro de Soto, eski BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ghassan Salame, eski BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik, Afrika Birliği Çatışma Önleme ve Erken Uyarı Birimi Başkanı Fred Ngoga-Gateretse konuşmacı olarak katıldı.
Suriye - Dün
TİKA Suriye'nin kuzeyinde fide üretim merkezi açtı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Soran ilçesinde 1000 metrekarelik alana inşa edilen fide üretim merkezini hizmete açtı.
Suriye - Dün
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu: (2)
Aldıklar tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandığının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamı tesis edildi. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık elhamdülillah ceylanlar geziyor. Teröristlerin kalleş saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlar çok daha süratli bir şekilde insanımızın hizmetine sunuluyor. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden, elindeki imkanları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı, terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı, yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri hamdolsun başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür." Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarla Türkiye'yi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattıklarını belirten Erdoğan, Irak'ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenli bir liman olmaktan çıkardıklarını bildirdi.
Suriye - Dün
İHH'den Afrin'de 250 aileye halı ve battaniye yardımı
Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.
Suriye - Dün
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışında konuştu...
Kovid-19'un çatışmayla boğuşan bölgelerdeki insani durumu daha da ağırlaştırdığına dikkati çeken Önal, Suriye'de hastane ve sağlık tesislerinin tam teşkilatlı çalışamadığına, sağlık çalışanlarının ülkeyi terk ettiğine ve rejim saldırılarının masumları ve altyapıları hedef almayı sürdürdüğüne işaret etti.
Suriye - Dün
Dışişlerinden BM Özel Temsilcisinin sözde SDG elebaşıyla görüşmesine tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesine tepki göstererek, "Bu tutum, terörle mücadele konusundaki BM...
Suriye - Dün
Son dakika haberleri... Erdoğan: Hep kendi vizyonumuzun, gündemimizin, projelerimizin peşinden gittik
Suriye - Dün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Karşılarındaki zihniyetin çapsızlığını anlamak için sadece son dönemde terör örgütlerine, sınırlara yönelik tacizlere, hava ve deniz haklarını koruma gayretlerine karşı verilen tepkiye bakmanın yeterli olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ne diyorlar? 'Türkiye niye Suriye'de?' diyorlar, 'Türkiye niye Libya'da?' diyorlar, 'Türkiye niye Doğu Akdeniz'de?' diyorlar, 'Türkiye niye Afrika'da?' diyorlar, 'Türkiye niye Balkanlar'da, Kafkasya'da ve Orta Asya'da?' diyorlar.
Suriye - Dün
Son dakika haberi! Bakan Soylu'dan bıçaklanarak öldürülen Eymen'in ailesine telefonda taziye
Suriye - Dün
GÖRÜŞ- Macron boyunu aşan sularda
Şahsını ve partisini aşan görevler Peki kendi ülkesinin siyaset sahnesinde giderek daha da yalnızlaşması kaçınılmaz görünen Macron arkasında yükselen bu enkaz yığınından fırsat bulup da Doğu Akdeniz ve Türkiye ile uğraşmaya neden ihtiyaç duyuyor, hatta kendi ülkesinin topraklarında çözmesi gereken bunca problemi bir yana bırakıp, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımına, Kıbrıs sorununa ve Lübnan'daki siyasal-ekonomik krize müdahil olacak vakti bulabiliyor? Kim bilir belki de Macron'u Napolyon'a benzetenler haklıdır. Malum Napolyon da kıta Avrupa'sının siyasi düzenini alt üst eden fetihlerinden önce İngiltere'nin o dönem için kurduğu küresel düzeni bozmak amacıyla Mısır'ı istila etmek istemiş ancak 1799'da 64 günlük kuşatmanın ardından Akka önlerinde Cezzar Ahmet Paşa'ya mağlup olmuştu. "Kader beni bir ihtiyarın elinde oyuncak etti" dediği iddia edilen Napolyon, yine Akka önündeki mağlubiyetiyle Paris'e İstanbul üzerinden dönme hayalinin de son bulduğunu itiraf ederken ordusu da Suriye, Mısır ve Doğu Akdeniz'i terk ederek bu sefere noktayı koyuyordu.
Suriye - Dün
İsrail'in Orta Doğu'ya entegrasyon hamleleri ve değişen milli güvenlik algısı
Düşman algısının dönüşümü 1923-1947 arası Filistin savaşı dönemi, 1948 Savaşı, Altı Gün Savaşı, Yom Kipur Savaşı, 1978-1982-2006 İsrail-Lübnan savaşları, Birinci ve İkinci intifadalar, son 20 yıldır sayısız kez cereyan eden Gazze-İsrail çatışmaları gibi başlıca olayları konu alan askeri stratejiler İsrail'in beklediği iç ve dış tehditlere göre şekillenmekte. 1948-1980 arası Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak İsrail'in milli güvenliğine askeri olarak ciddi tehlike arz eden ülkeler olarak sınıflandırılırken, 2000'li yılların başında ise Suriye, İran ve Sudan aksı İsrail milli güvenliğine tehdit olabilecek dış güçleri oluşturuyordu.
Suriye - Dün
Son Dakika: Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Suriye'de terör faaliyetinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Bursa'da yakalandı.
Suriye - Dün
Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Suriye - Dün
Son dakika haberi | GAZİANTEP PKKYPG'nin Deyrizor'u terk etmesini isteyen aşiretlerin umudu Türkiye-1
Suriye - Dün
DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırma planı
Suriye - Dün
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye - Dün
Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı
KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.
Suriye - Dün
Tarsus'da PYD-YPG'li bir terörist yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği 1 kişiyi gözaltına aldı.
Suriye - 16.9.2020
Son dakika haberi... Haseke'de akaryakıt istasyonunda patlama: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
Suriye - 16.9.2020
Avusturya'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
Yakalanan kişilerin sağlık kontrollerinin ardından yabancılar polisine sevk edildiği belirtilen açıklamada, kapalı bölmede uzun süre seyahat eden bazı göçmenlerin oksijen yetersizliği nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi. Yakalanan kişilerin Suriye, Irak ve Türkiye uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.
Suriye - 16.9.2020
Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
İngiltere merkezli bir sağlık araştırmaları kuruluşu, Suriye'nin başkenti Şam'daki vakaların yüzde 98,75'inin sayılmadığını iddia etti.