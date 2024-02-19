Dünya Haberleri
Dünya Haberleri kategorimizde, dünyanın dört bir yanından en güncel olaylara hızlı bir bakış atın. Politika, ekonomi, bilim ve daha fazlasında yaşananları kısa ve öz haberlerle sizlere sunuyoruz. Dünya Haberleri ile dünyanın nabzını dakikası dakikasına takip edin.
Erzincan'da göçük altındaki işçilerden ilk iz
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'üne ait izlere rastlandı. Heyelan anında toprak kütlesinin sürüklediği iki aracın manganez ocağına düştüğünü değerlendiren ekipler, araçlara ait bazı parçalar buldu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Marmara'da batan geminin içi görüntülendi! Mürettebatla ilgili detay endişe verici
Marmara Denizi'nde su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin yeri tespit edildi, bugün dalış yapılması bekleniyor. Dün gece su altı robotuyla alınan görüntüleri inceleyen ekipler, mürettebatın geminin içinde olmadığını tahmin ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyaretinin perde arkasını anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
12 yıl sonra Mısır'dalar! First Lady'ler de buzları eritti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çektiler.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında %3.1 ile tahminlerin üzerinde geldi
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3.1'e gerilerken, piyasa beklentisi olan yüzde 2.9'un üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 3.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, yüzde 0.2 ile değişmeden kalmasına yönündeki piyasa tahminlerini yanılttı.