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Dünya Haberleri

Dünya Haberleri kategorimizde, dünyanın dört bir yanından en güncel olaylara hızlı bir bakış atın. Politika, ekonomi, bilim ve daha fazlasında yaşananları kısa ve öz haberlerle sizlere sunuyoruz. Dünya Haberleri ile dünyanın nabzını dakikası dakikasına takip edin.

İsrail, Lübnan'ın Gaziyye beldesini vurdu Rüyası gerçek oluyor! Mbappe Real Madrid'e çok yakın Muş Ovası'ndaki Kardelenleri koparanlara 387 bin TL ceza Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'a desteğimiz sürecek, tarihi bir fırsat penceresi açıldı 2 gün önce evlenen çift, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti Papua Yeni Gine'de kabile çatışmasında 53 kişi hayatını kaybetti BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer filmi 7 ödül kazandı ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek İran'ı savaş korkusu aldı: ABD'yi daha fazla provoke etmeyin Lahey'de sığınmacılar ayaklandı, ortalık yangın yerine döndü: 6 polis yaralı Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye enerjide en güvenilir ortak İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor Vücudunda kasılmaya bağlı çürümeler var! Aleksey Navalni'nin cansız bedeni cezaevine 55 kilometre uzakta bulundu Taraftarlar kahrolacak! Batshuayi Fransa yolcusu Kahire'de Yemenli askeri yetkili öldürüldü Rusya'da Navalny protestolarında gözaltına alınanların sayısı 400'e yükseldi Aleksey Navalni öldü mü öldürüldü mü? Cansız bedenini ailesine teslim etmiyorlar Erzincan'daki maden faciasındaki korkunç fotoğraflar bilirkişi raporunda Hollanda'nın Lahey kentinde sığınmacılar ayaklandı! Polis araçlarını ateşe verdiler ABD'den İsrail'e on milyonlarca dolar değerinde bomba ve mühimmat desteği planı Rus muhalif lider Navalny'nin avukatından vahim iddia: Cesedi kayboldu Marmara'da batan kargo gemisine geç mi müdahale edildi? Valilik'ten açıklama var İran'da aile faciası: 12 akrabasını silahla öldürdü ABD'de haksız yere hapis yatan kişiye 10 milyon dolar tazminat Filipinler'de milyonlarca balık karaya vurdu
Çevre felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Biden, zehirli olmadığını göstermek için su içti

Bölge halkını ikna edebilmek için kameralar önünde su içti
Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafı

Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafı
ABD Başkanı Biden: Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

Biden'dan dünyanın konuştuğu sır ölüme ilişkin ilk sözler

Erzincan'da göçük altındaki işçilerden ilk iz

Erzincan'da kayıp işçilerden ilk iz! 3 personelin manganez ocağında olduğu üzerinde duruluyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'üne ait izlere rastlandı. Heyelan anında toprak kütlesinin sürüklediği iki aracın manganez ocağına düştüğünü değerlendiren ekipler, araçlara ait bazı parçalar buldu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Marmara'da batan kargo gemisinin son anları! Mürettebatın ailesine gönderdiği video ortaya çıktı

Batan kargo gemisinin son anları! Mürettebatın ailesine gönderdiği video ortaya çıktı
Rus muhalif lider Navalnıy'ın ölümüne ABD, AB ve NATO'dan sert tepki

Putin'in en büyük rakibinin ölümü Batı dünyasını ayağa kaldırdı
Putin'e karşı savaş açmıştı! Hapishaneden cesedi çıkan Rus muhalif Navalni kimdir?

Hapishaneden cesedi çıkan Rus muhalif Navalni kimdir?
ABD'de ÜFE Ocak ayında yüzde 0.3 arttı

ABD'de ÜFE Ocak ayında yüzde 0.3 arttı
Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan muhalif lider Navalni hapishanede hayatını kaybetti

Putin'in en büyük rakibi artık hayatta değil
Marmara Denizi'nde batan geminin ikinci kaptanı oğluna 'Batacak bu gemi' demiş

Marmara'nın yuttuğu geminin kaptanı olacakları önceden görmüş
Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan işçilerin isimleri belli oldu

Toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belli oldu
Aralıkta özel sektörün yurt dışı kredi borcu 6.5 milyar dolar arttı

Aralıkta özel sektörün yurt dışı kredi borcu 6.5 milyar dolar arttı
Bakan Şimşek: Suudi Arabistan'a turist götürebiliriz

Bakan Şimşek'ten Suudi Arabistan'a turist önerisi
Ahmet Misbah Demircan, Tunus Büyükelçisi olarak atandı

Eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan'a yeni görev

Marmara'da batan geminin içi görüntülendi! Mürettebatla ilgili detay endişe verici

Marmara'da batan gemi su altı robotuyla görüntülendi! Mürettebatla ilgili detay endişe verici

Marmara Denizi'nde su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin yeri tespit edildi, bugün dalış yapılması bekleniyor. Dün gece su altı robotuyla alınan görüntüleri inceleyen ekipler, mürettebatın geminin içinde olmadığını tahmin ediyor.
Kazakistan'da üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı

Üniversite hastanesindeki bakire öğrencilerin listesi internete sızdı
Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı

Komşuda eşcinsel evlilik yasallaştı
Trump'ın yetişkin film yıldızına 'sus payı' ödemesiyle ilgili davada duruşma tarihi belli oldu

Trump'tan cinsel içerikli film yıldızına "sus payı"
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'den KAAN satın alacağız

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk müşterisi belli oldu! Bu ticaretten Putin hiç hoşlanmayacak
İmamoğlu: Erdoğan, 'Sisi mi Binali mi?' demişti, kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak "Sisi mi, Binali mi?" çıkışı
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

Sırrı Süreyya Önder'den Katar heyetine Arapça selamlama
ABD'de perakende satışlar Ocak ayında %0.8 düştü

ABD'de perakende satışlar Ocak ayında %0.8 düştü
Batan gemideki aşçının son görüntüleri ortaya çıktı

Batan geminin mürettebatından "Benden bir tane daha yok" paylaşımı
Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Ukrayna ordusunun füzeleri Rus şehrinin göbeğine düştü
Marmara'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara'da batan dev kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyaretinin perde arkasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İngiltere ekonomisi beklendiği gibi resesyona girdi

İngiltere ekonomisi beklendiği gibi resesyona girdi
Peru'da bir kadın, aldattığını düşündüğü kocasının cinsel organını kesti

Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşinin cinsel organını kesti
Japon ekonomisi sürpriz şekilde resesyona girdi

Japon ekonomisi sürpriz şekilde resesyona girdi
Giresun'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane'de işletme ruhsatı aldı

Giresun'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane'de işletme ruhsatı aldı
Putin, ABD Başkanlık yarışında Biden'ı tercih ettiğini söyledi

Rusya lideri Putin, ABD başkanlık yarışında tercihini açıkladı
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama! Küller 5 bin metre yükseldi, binalarda hasar meydana geldi

Dev yanardağ 100 yıl sonra yeniden patladı, küller 5 bin metre yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı

12 yıl sonra gelen Erdoğan-Sisi görüşmesi dünyada böyle yankılandı
Mısır'a tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Gazze için ortak mesaj verdi

İmzalar atıldı, Erdoğan ve Sisi'den Gazze için ortak mesaj
İstanbul Boğazı'ndan geçişi krize neden olan Rus savaş gemisi Ukrayna ordusu tarafından batırıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçişi krize neden olan Rus savaş gemisi Karadeniz'de batırıldı
ABD'de Aralık ayı üretici fiyatları tahminlerden fazla geriledi

ABD'de Aralık ayı üretici fiyatları tahminlerden fazla geriledi

12 yıl sonra Mısır'dalar! First Lady'ler de buzları eritti

Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çektiler.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Gazze'de İsrail askerleriyle dans etti

ABD'li bakan İsrail askerleriyle dans etti
Euro Bölgesi sanayi üretiminde sürpriz büyüme

Euro Bölgesi sanayi üretiminde sürpriz büyüme
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da! Sisi, kırmızı halılarla karşıladı
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında değişmeyerek %4'te kaldı

İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında değişmeyerek %4'te kaldı
Amerikalı internet fenomeni Meksika'daki çete çatışmasında hayatını kaybetti

Gittiği restoran sonu oldu! Çete çatışmasının ortasında kalan fenomen öldü
Yaşlı adam, sipariş sırasında bekleyen genç kızı böyle taciz etti

Yaşlı adamdan sipariş sırasında bekleyen genç kıza taciz
Erzincan'daki maden faciası dünya basınında: İşçiler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu

Maden faciası dünya basınında: Siyanürlü heyelan işçileri yuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Erdoğan'dan 12 yıldır kriz yaşadığımız ülkeye ilk resmi ziyaret
İsrail ordusu, Hamas liderinin ailesiyle tünellerde ilerlediği görüntüleri paylaştı

İsrail ordusu Gazze'nin en çok aranan adamının Hamas tünellerindeki görüntüsünü paylaştı
Erzincan'daki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası SSR Mining'in hisseleri çakıldı

Erzincan'daki heyelan sonrası ABD'li maden şirketinin hisseleri çakıldı

ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında %3.1 ile tahminlerin üzerinde geldi

ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında %3.1 ile tahminlerin üzerinde geldi

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3.1'e gerilerken, piyasa beklentisi olan yüzde 2.9'un üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 3.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, yüzde 0.2 ile değişmeden kalmasına yönündeki piyasa tahminlerini yanılttı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 Ermeni asker öldü

Azerbaycan'dan "intikam operasyonu"! Ermenistan provokasyonun bedelini ağır ödedi
İsrail, Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi Mevasi bölgesine hapsetmeyi planlıyor

Yüz binlerce Filistinliyi asla sığamayacakları bir bölgeye hapsedecek
Hindistan'da kocasının öldüğünü zannettiği kadın, yakılmadan birkaç dakika önce uyandı

Kocasının, "Artık ölmüştür" dediği kadın, tam yakılırken yeniden dirildi
'Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz tek şartı var

"Türkiye, Gazze'de garantörlüğe hazır" diyen Erdoğan'ın tek şartı var
Aralık ayında cari açık tahminlerin altında gerçekleşti

Cari açık Aralık ayında geriledi
İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

Yapımı devam eden devasa su parkı alev alev yandı
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor

Aboubakar, Messi'ye rakip oluyor
Atina'da 70 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Atina'da 70 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürüp intihar etti
Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz

Türkiye, Refah'ı kan gölüne çeviren saldırıya sessiz kalmadı
Hollanda'dan İsrail'e ambargo: F-35 savaş uçağı parçalarının satışı durduruldu

Avrupa ülkesinden İsrail'e tokat gibi ambargo
Hamas'tan İsrail'in 100'den fazla sivili öldürdüğü saldırıya ilk tepki: Refah katliamından Biden yönetimi de sorumlu

Hamas'tan 100'den fazla sivilin katledildiği saldırıya ilk tepki
Üzerine yıldırım düşen futbolcu feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Üzerine yıldırım düşen futbolcu feci şekilde can verdi
İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var

Güvenli diye insanları sürdükleri bölgede katliam yaptılar
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı
Arjantin lideri Javier Milei, 'Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi' dediği Papa'ya sarıldı

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi" dediği Papa'nın önünde diz çöktü, sarıldı
Annesinin beşik yerine fırına koyduğu bebek hayatını kaybetti

Annesi bebeği beşik yerine fırına koydu, sonrası korkunç
Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması! Süre 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilecek

Kadın ve erkeklere 5 yıla kadar zorunlu askerlik geliyor
Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ötanazi yoluyla yaşamına son verdi

Eski başbakan eşiyle birlikte yaşamına son verdi
Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar ilk sırada tamamladı

Pakistan'da yılan hikayesine dönen seçime tutuklu eski Başbakan İmran Han damga vurdu
Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadınla sevgili olup 280 bin dolarlık vurgun yaptı

Zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp binlerce dolarlık vurgun yaptı
Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles'dan ilk açıklama geldi! Destek mesajları için teşekkür etti

Kansere yakalanan İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama
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Ukrayna'nın işgali bir ülkenin uykularını kaçırdı
Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

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ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle düştü

ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle düştü
Hindistan'da cami ve medrese yıkımı nedeniyle çıkan çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi

Cami ve medrese yıkım kararı ülkeyi karıştırdı, can kaybı arttı
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6 yaşındaki kızın öldürüldüğü araca 12 gün sonra ulaşıldı
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BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer filmi 7 ödül kazandı
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