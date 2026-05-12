Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş açıklaması

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği yılların ardından Premier Lig’in yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli camiayı duygulandıran açıklamalarda bulundu. Kafa Sports'a açıklamalarda bulunan Ferdi, ayrılık süreci ve geri dönüş ihtimali hakkında konuştu.

''FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE''

Transfer döneminde Brighton’a imza atarak kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini kazandıran Ferdi, İstanbul’dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını belirterek, " Fenerbahçe'den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorum. Ayrılırken verdiğim röportajda herkes görmüştür zaten. Fenerbahçe her zaman kalbimde." dedi.

''SÖZ VEREMEM AMA OLURSA GÜZEL OLUR''

Ferdi Kadıoğlu, ilerleyen yıllarda yeniden çubuklu formayı giyme ihtimali hakkında da konuşarak "Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur." yorumunda bulundu.