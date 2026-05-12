Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksi şoförü bir müşteri tarafından bıçakla saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası saldırgan gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Ertan B. (59), taksisine bindiği Ç.B.'ye (61) bıçakla saldırıp, gasp girişiminde bulundu. Taksi şoförü Ç.B.'nin yaşanan boğuşmada bıçakla boğazından yaralandığı olay, araç içi kamerasına yansıdı. Şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çevreyolu Uzundere mevkisinde meydana geldi. Ertan B., Ç.B.'nin şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Gideceği yere ulaşan Ertan B., araçtan indikten sonra sürücüye para verecek gibi pencereden uzanarak elindeki bıçakla saldırdı. Yaşanan boğuşmada Ç.B. bıçakla boğazından yaralandı. Ç.B. araçtan inerken, boğuşma sokakta da sürdü. Yeniden aracına binen taksi şoförü, olay yerinden uzaklaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ç.B. tedaviye alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ertan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırı anları, taksinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın parayı uzatır gibi yapıp elindeki bıçağı Ç.B.'nin boğazına dayadığı, bu sırada taksi şoförünün boynundan yaralandığı ve ardından araçtan indiği anlar yer aldı.

