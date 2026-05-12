Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun isteğiyle kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye müjdeli haber geldi. Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, Kasımpaşa'ya kiralanan milli oyuncunun takıma geri dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

  • İrfan Can Kahveci, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakıldı ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralandı.
  • Kasımpaşa formasıyla 15 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.
  • Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, İrfan Can Kahveci'nin takıma dönmesine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz dönemde kadro dışı bırakılan ve kariyerine kiralık olarak Kasımpaşa’da devam eden İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceği belli oluyor.  

TEDESCO'NUN İSTEĞİYLE KADRO DIŞI KALDI

Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan milli futbolcu, maç eksiğini kapatmak ve form tutmak amacıyla devre arasında Kasımpaşa’ya kiralanmıştı. Kasımpaşa formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen 30 yaşındaki milli yıldız, sergilediği grafikle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ'DEN AYNI KARAR

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun görevden ayrılması ve yaklaşan kongre, İrfan Can için yeni bir kapı aralıyor. Kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, deneyimli futbolcunun takıma geri dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden İrfan Can Kahveci’nin geleceği hakkındaki kesin karar, seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetim ve belirlenecek yeni teknik direktör tarafından verilecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (4)

Seko:

Süper haber :))))))

Adem Can:

çok üzücü ya, adamın kariyer istikrarı yok hiç. hem kadro dışında kalıyor hem de kirada oynuyor, nasıl rahat futbol oynar böyle insan. umarım yeni başkan gelse gerçekten onu takıma döndürür ve ona güveni verir, hak etmiş.

Tuğçe Can:

Çok güzel haber bu, Aziz Bey ve Hakan Bey aynı fikirde ?? Böyle deneyimli oyuncuları saklı tutmak olmaz, haklılar ??

Gülden Oktay:

İrfan Can'ı neden kadro dışı bıraktılar ki? Adam futbolcu işte. Oynamasına izin verin yani. Kasımpaşa'da iyi oynuyor, belli. Fenerbahçe'ye dönsün, başka ne var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

