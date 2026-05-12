Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde düzenlenen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yaptığı tezahüratlar sırasında Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın duygulandığı görüldü.

SALONDA TEZAHÜRAT SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçeli kongre üyeleri, toplantı sırasında hep bir ağızdan “Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe!” tezahüratında bulundu. Salondaki coşku dikkat çekerken, tezahüratların ardından Aziz Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Yıldırım’ın yüz ifadesi ve verdiği reaksiyon salonda dikkat çekti.

SEÇİM ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR

6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, taraftar ve kongre üyelerinden gelen destekle moral buldu. Salonda yaşanan anlar, seçim sürecinin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.