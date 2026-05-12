İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan ve üzerinde Selçuklu simgesi, Osmanlı tuğrası ile ayyıldızın yer aldığı anıtın söküm sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖRÜNTÜDEN RAHATSIZ OLDU

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, söküm çalışmaları sırasında gerekli hassasiyetin gösterilmediğini belirtti. Yeğin açıklamasında, “Söküm sırasında ne yazık ki ilgili arkadaşlarımızın özensiz davranışı hem kamuoyunu hem de beni rahatsız etmiştir” ifadelerini kullandı.

YIKILAN ALANA DEV BAYRAK DİREĞİ YAPILACAK

Başkan Yeğin, tepkilerin ardından anıtın bulunduğu alana yeni bir çalışma yapılacağını da duyurdu. Buna göre bölgeye 36 metre yüksekliğinde ve 8x12 metre ölçülerinde Türk bayrağının yer alacağı bir bayrak direği yapılacağı açıklandı.

Belediye Başkanı Yeğin'in belediye binası önündeki Selçuklu motiflerini kendi reklam afişleriyle kapatması da büyük tepki çekmişti