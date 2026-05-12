Fenerbahçe Fransa Ligue 1'e damgasını vuran stoperin peşinde

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Fransa Ligue 1’de sezonun en dikkat çeken savunmacılarından biri olan Malang Sarr’ı gündemine aldığı iddia edildi.

SAVUNMA İÇİN MALANG SARR HAMLESİ

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin, Lens forması giyen Malang Sarr ile ilgilendiği öne sürüldü. Gazeteci Ben Jacobs’un aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli ekip, başarılı stoper için girişimlerini sürdürüyor.

AL-HILAL DE DEVREDE

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in de Fransız savunmacıyla ilgilendiği belirtildi. Avrupa’da gösterdiği performansla dikkat çeken Malang Sarr’ın, birçok kulübün radarına girdiği ifade edildi. Atletico Madrid’in de sezon içerisinde oyuncuyu takip ettiği ancak İspanyol ekibinin henüz resmi bir adım atmadığı aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNU DİKKAT ÇEKİYOR

27 yaşındaki futbolcu, asıl pozisyonu stoper olmasına rağmen sol bekte de görev yapabiliyor. Bu özelliği nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu önemli bir alternatif olarak gördüğü öne sürüldü. Malang Sarr’ın Lens ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon euro olduğu belirtildi.

LENS’TE YENİDEN ÇIKIŞ YAKALADI

Chelsea döneminde beklentilerin altında kalan Malang Sarr, Lens formasıyla kariyerinde yeniden yükselişe geçti. Fransız savunmacı bu sezon Ligue 1’de 30 maça çıktı ve gösterdiği performansla sezonun en iyi takımına seçildi. Savunmadaki istikrarlı görüntüsü ve çok yönlü oyunu, oyuncuya olan ilgiyi artırdı.

KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK

Malang Sarr’ın sezon sonunda geleceğiyle ilgili kararını vereceği belirtilirken, oyuncunun Lens’te kalma ihtimalini de tamamen kapatmadığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin ise transfer şartlarının uygun hale gelmesi durumunda resmi adım atabileceği konuşuluyor.