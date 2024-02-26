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Spor Haberleri

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Puan Durumu
Fikstür
SL
1.Lig
İng
Alm
İsp
İta
Fra
TakımlarOGBMAvP
1 Fenerbahçe 2722414870
2 Galatasaray 2622314169
3 Trabzonspor 2714491046
4 Beşiktaş 271449846
5 Kasımpasa 2711610-239
6 Sivasspor 279108-337
7 Başakşehir 2710611236
8 Rizespor 2710611-1236
9 Antalyaspor 268117235
10 Kayserispor 271089-335
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
TakımlarOGBMAvP
1 Eyüpspor 2419144058
2 Göztepe 2415452749
3 Kocaelispor 2413561144
4 Bodrumspor 2412661742
5 Sakaryaspor 241176940
7 Bandırmaspor 2411671439
6 Boluspor 241167-139
8 Ahlatçı Çorum FK 2411581438
9 Gençlerbirliği 24897-133
10 Erzurumspor 24897230
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
TakımlarOGBMAvP
1 Liverpool 2618623860
2 M.City 2618533359
3 Arsenal 2618443958
4 Aston Villa 2616462152
5 Tottenham 2514561447
6 M. United 2614210044
7 Brighton 261097839
8 Wolves 2611510038
9 Newcastle 2611411937
10 West Ham United 251069-836
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
TakımlarOGBMAvP
1 Leverkusen 2319404361
2 Bayern Munih 2317243753
3 VfB Stuttgart 2315262347
4 B. Dortmund 2311841641
5 RB Leipzig 2312471940
6 E. Frankfurt 238105634
7 Hoffenheim 23869-230
8 Werder Bremen 23869-330
9 Freiburg 238510-1229
10 FC Heidenheim 23779-728
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
TakımlarOGBMAvP
1 Real Madrid 2620513865
2 Barcelona 2617632257
3 Girona 2517532256
4 Atletico Madrid 2616462452
5 Athletic Bilbao 2614752049
6 Real Betis 2610124542
7 Real Sociedad 2610106940
9 Valencia 251069036
8 Las Palmas 2610610036
10 Getafe 268108-534
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
TakımlarOGBMAvP
1 Inter 2521315166
2 Juventus 2617632257
3 AC Milan 2616551853
4 Bologna 2613941648
5 Atalanta 2514472446
6 Roma 2512581541
7 Lazio 251249540
8 Fiorentina 251159838
9 SSC Napoli 251078537
10 Torino 25997136
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
TakımlarOGBMAvP
1 Paris Saint-Germain 2316613554
2 Brest 2312741643
3 AS Monaco 2312561041
4 Nice 231175740
5 Lille 2310851338
6 Lens 231067636
7 Rennes 23986835
8 Reims 231049-134
9 Marsilya 23896833
10 Lyon 238411-1028
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0.Hafta Maçları
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