Spor Haberleri

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Puan Durumu
Fikstür
SL
1.Lig
İng
Alm
İsp
İta
Fra
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1
|Fenerbahçe
|27
|22
|4
|1
|48
|70
|2
|Galatasaray
|26
|22
|3
|1
|41
|69
|3
|Trabzonspor
|27
|14
|4
|9
|10
|46
|4
|Beşiktaş
|27
|14
|4
|9
|8
|46
|5
|Kasımpasa
|27
|11
|6
|10
|-2
|39
|6
|Sivasspor
|27
|9
|10
|8
|-3
|37
|7
|Başakşehir
|27
|10
|6
|11
|2
|36
|8
|Rizespor
|27
|10
|6
|11
|-12
|36
|9
|Antalyaspor
|26
|8
|11
|7
|2
|35
|10
|Kayserispor
|27
|10
|8
|9
|-3
|35
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1
|Eyüpspor
|24
|19
|1
|4
|40
|58
|2
|Göztepe
|24
|15
|4
|5
|27
|49
|3
|Kocaelispor
|24
|13
|5
|6
|11
|44
|4
|Bodrumspor
|24
|12
|6
|6
|17
|42
|5
|Sakaryaspor
|24
|11
|7
|6
|9
|40
|7
|Bandırmaspor
|24
|11
|6
|7
|14
|39
|6
|Boluspor
|24
|11
|6
|7
|-1
|39
|8
|Ahlatçı Çorum FK
|24
|11
|5
|8
|14
|38
|9
|Gençlerbirliği
|24
|8
|9
|7
|-1
|33
|10
|Erzurumspor
|24
|8
|9
|7
|2
|30
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1
|Liverpool
|26
|18
|6
|2
|38
|60
|2
|M.City
|26
|18
|5
|3
|33
|59
|3
|Arsenal
|26
|18
|4
|4
|39
|58
|4
|Aston Villa
|26
|16
|4
|6
|21
|52
|5
|Tottenham
|25
|14
|5
|6
|14
|47
|6
|M. United
|26
|14
|2
|10
|0
|44
|7
|Brighton
|26
|10
|9
|7
|8
|39
|8
|Wolves
|26
|11
|5
|10
|0
|38
|9
|Newcastle
|26
|11
|4
|11
|9
|37
|10
|West Ham United
|25
|10
|6
|9
|-8
|36
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1
|Leverkusen
|23
|19
|4
|0
|43
|61
|2
|Bayern Munih
|23
|17
|2
|4
|37
|53
|3
|VfB Stuttgart
|23
|15
|2
|6
|23
|47
|4
|B. Dortmund
|23
|11
|8
|4
|16
|41
|5
|RB Leipzig
|23
|12
|4
|7
|19
|40
|6
|E. Frankfurt
|23
|8
|10
|5
|6
|34
|7
|Hoffenheim
|23
|8
|6
|9
|-2
|30
|8
|Werder Bremen
|23
|8
|6
|9
|-3
|30
|9
|Freiburg
|23
|8
|5
|10
|-12
|29
|10
|FC Heidenheim
|23
|7
|7
|9
|-7
|28
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1
|Real Madrid
|26
|20
|5
|1
|38
|65
|2
|Barcelona
|26
|17
|6
|3
|22
|57
|3
|Girona
|25
|17
|5
|3
|22
|56
|4
|Atletico Madrid
|26
|16
|4
|6
|24
|52
|5
|Athletic Bilbao
|26
|14
|7
|5
|20
|49
|6
|Real Betis
|26
|10
|12
|4
|5
|42
|7
|Real Sociedad
|26
|10
|10
|6
|9
|40
|9
|Valencia
|25
|10
|6
|9
|0
|36
|8
|Las Palmas
|26
|10
|6
|10
|0
|36
|10
|Getafe
|26
|8
|10
|8
|-5
|34
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1
|Inter
|25
|21
|3
|1
|51
|66
|2
|Juventus
|26
|17
|6
|3
|22
|57
|3
|AC Milan
|26
|16
|5
|5
|18
|53
|4
|Bologna
|26
|13
|9
|4
|16
|48
|5
|Atalanta
|25
|14
|4
|7
|24
|46
|6
|Roma
|25
|12
|5
|8
|15
|41
|7
|Lazio
|25
|12
|4
|9
|5
|40
|8
|Fiorentina
|25
|11
|5
|9
|8
|38
|9
|SSC Napoli
|25
|10
|7
|8
|5
|37
|10
|Torino
|25
|9
|9
|7
|1
|36
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