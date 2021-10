14 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31628 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4619

T.C.

Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Ekim 2021

PERŞEMBE Sayı : 31628

13 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/497

13 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE

EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak, Bakanlıkça temin edilecek ders kitabı ve diğer eğitim

sistemi ile ilgili kriterlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresinin belirlenmesi, ilanı, yayımlanması, seçimi, temini, geliştirilmesi ile başvuru sahiplerinde aranacak

kriterlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak, Bakanlıkça temin edilecek ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak belirlenmesi, hazırlanması, hazırlatılması, incelenmesi, inceletilmesi, inceletme sistemi ile ilgili

kriterlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve başvuru sahiplerinde aranacak kriterlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanununun 52 nci, 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 319 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan eğitimcisi/uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla taslak ders kitabıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların

atamalarına esas olan alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak

atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan kişiyi,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

ç) Başvuru sahibi: Ders kitabı hazırlayan hizmet birimini veya yayınevini,

d) Çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına

esas olan bilişim teknolojileri alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen

olarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan veya panelistler

arasından Başkanlıkça düzenlenen çoklu ortamların incelenmesi eğitimini tamamlamış kişiyi,

e) Daire başkanlığı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili daire başkanlığını,

f) Ders kitabı: Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmış, Kurulca örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulması uygun bulunan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri veya model prototipini,

g) Dil inceleme uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan Türkçe

veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen

olarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan kişiyi,

ğ) Dil uzmanı: Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin atamaya esas alanlarında

en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi,

h) Editör: Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve kitabın

üretim sürecinin koordinasyonunu sağlayan kişiyi,

ı) Eğitim aracı: Alanda ders kitabı olmaması veya yayınevlerine ait tek ders kitabı olması hâlinde, ikinci bir kitap onay alıncaya kadar Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmet

birimince hazırlanan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve eklerini,

i) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

j) Görsel tasarımcı: Kitabın görsel tasarımını yapan kişiyi,

k) Hizmet birimi: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders kitabı ve eğitim araçlarını

hazırlayan veya hazırlatan yahut satın alınması öngörülen içerikleri sağlayan Bakanlık birimlerini,

l) İnceleme ücreti: Taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarını inceleyenlere ödenen

ücreti,

m) İnceletme ücreti: Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitaplarının inceletilmesi için

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan ücreti,

n) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

o) Moderatör: Panel toplantısını yönetmek üzere Kurulca görevlendirilen kişiyi,

ö) Öğrenci çalışma kitabı: Ders kitabını ve öğrenme sürecini desteklemek üzere öğrenciye yönelik üretilen dijital veya basılı kitabı,

p) Öğretmen kılavuz kitabı: Öğretmeni desteklemek üzere üretilen dijital veya basılı

kitabı,

r) Ölçme ve değerlendirme uzmanı: Ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,

s) Panel: Kurulca ön incelemede kabul edilen taslak ders kitaplarının incelenmesi ve

değerlendirilmesini gerçekleştiren panelistlerden oluşan komisyonu,

ş) Panelist: Kurulca ön incelemede kabul edilen taslak ders kitaplarını incelemek ve

değerlendirmek üzere panelde görevlendirilen alan uzmanı/eğitimcisi, dil inceleme uzmanı,

tasarım inceleme uzmanı veya çoklu ortam tasarım inceleme uzmanını,

t) Program geliştirme uzmanı: Program geliştirme alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,

u) Protokol: Bakanlık birimlerince kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan iş birliğini,

ü) Rehberlik uzmanı: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,

v) Tasarım inceleme uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim

Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan görsel tasarıma ilişkin alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak

atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan kişiyi,

y) Taslak ders kitabı: Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmış

basılı veya dijital ortamdaki kitap ve eklerinin taslak veya model prototipini,

z) Toplam öğrenme mimarisi: Uluslararası açık kaynaklı elektronik içerik standart ve

belirtimlerini,

aa) Yayınevi: Tüzel kişiliğe sahip olup herhangi bir meslek odasına kayıtlı ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyarak yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşları,

bb) Yazar: Taslak ders kitabını yazan en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya öğretmen olarak atanmış ya da daha önce alanda yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Sahiplerinin Sorumlulukları, Aranacak Kriterler, Başvuru Şartları,

Ders Kitaplarının ve Eğitim Araçlarının Nitelikleri, Sağlanma Usulleri ve Hazırlanması

Başvuru sahiplerinin sorumlulukları ve aranacak kriterler

MADDE 5 – (1) Başvuru sahipleri; ders kitabı üreteceği alanlar için yazar/yazarlar ile

editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ile rehberlik uzmanı çalıştırdığını veya bu alanlarda hizmet satın aldığını belgelendirir.

Söz konusu personel 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla

süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.

(2) Yayınevlerince verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari ve/veya adli makamlarca tespit edilmesi hâlinde belgenin/beyanın ait olduğu baskıya hazır nüsha veya nüshalara ait Kurul Kararı iptal edilir. İlgili başvuru sahiplerinin başvuruları iki yıl süreyle kabul edilmez.

Ders kitapları ve eğitim araçlarının nitelikleri

MADDE 6 – (1) Ders kitapları;

a) Anayasa ve kanunlara aykırı hususları içermez.

b) Bilimsel hata içermez.

c) Eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsar.

ç) Dil ve anlatıma uygunluk yönünden hata içermez.

d) Görsel tasarım ve içerik tasarımı öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve öğrencilerin

gelişim özellikleri dikkate alınarak yazılır.

Ders kitaplarının sağlanma usulleri

MADDE 7 – (1) Ders kitapları aşağıda belirtilen usullerle sağlanır:

a) Başvuru sahiplerince hazırlama: Başvuru sahipleri bu Yönetmelikte belirtilen usul

ve esaslar doğrultusunda taslak ders kitabı hazırlayabilir.

b) Hibe: Bakanlık; kişi, kurum veya kuruluşlarca hazırlanan taslak ders kitabı ve diğer

eğitim araç-gereçlerini bedelsiz olarak temin edebilir.

c) Satın alma: Bakanlık; okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veya yurt

dışında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapları satın alma yoluyla temin edebilir.

ç) Sipariş: Bakanlık; kişi, komisyon, kurum veya kuruluşlara taslak ders kitabı yazdırabilir.

(2) Taslak ders kitaplarından hibe, sipariş ve satın almaya ilişkin usul ve esasları içeren

şartname ilgili hizmet birimlerince hazırlanarak Kurula sunulur. Kurulca uygun bulunan şartname ilgili hizmet birimine gönderilir ve Başkanlığın ve ilgili hizmet biriminin elektronik ortamında duyurulur.

Ders kitaplarının ve eğitim araçlarının hazırlanması

MADDE 8 – (1) Ders kitabı ve eğitim araçları Kurulca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerinin niteliklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan kriterler Başkanlıkça ilan edilir.

(2) Ders kitabı ve eğitim araçlarının kapağında kitabın adı, okul türü, sınıfı, başvuru

sahiplerinin varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi ve dersin özelliğini yansıtan kapak düzeni; iç kapağın ön yüzünde kitabın adı, okul türü, sınıfı, yazarın/yazarların adı ve soyadı,

varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı ve adresi, varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde yazarın/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı

ve soyadı; arka kapakta sınıf seviyesi dikkate alınarak pedagojik esaslara uygun yazılı ve görsel

tasarımlara yer verilir.

(3) Kitaplarda yer alacak Türk Bayrağı, 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı

Kanunu ve 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türk Bayrağı Tüzüğüne uygun olmalıdır.

(4) İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın

ön yüzünde Türk Bayrağı ile birlikte İstiklal Marşının ilk iki kıtası; yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal

Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler bölümü, ilgili sınıf için öngörülen puntoda olup beş sayfayı

geçmez.

(5) İlkokul 4 üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim

kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı; yaprağın arka yüzünde

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler, ilgili sınıf için ön görülen puntoda

yazılır.

(6) Diğer yapraklarda metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerde resim altı

yazıları, dipnotlar ve benzerinde kullanılan yazılar hariç ilkokul 1 inci sınıflar için yirmi, 2 nci

sınıflar için on sekiz, 3 üncü sınıflar için on dört, 4 üncü sınıflar için on iki ve ortaokul 5 inci

sınıflar için on bir, daha üst sınıflar için ise on puntodan daha küçük harfler kullanılmaz.

(7) Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

ile Tarih ve Coğrafya kitaplarında Türkiye haritası; Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitaplarında Türk dünyası

haritası yer alır.

(8) Türkçe ve yabancı dil ders kitapları, dinleme/izleme becerisini kazandırmaya yönelik elektronik eğitim içerikleri birlikte takım hâlinde hazırlanır ve değerlendirmeleri birlikte

yapılır.

(9) Takım hâlinde hazırlanması gereken diğer ders kitapları, ilgili dersin eğitim ve öğretim programına ait Kurul kararında belirtilir.

(10) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınır.

(11) Taslak ders kitabının başvurusu esnasında elektronik ortama yüklenen nüshasında;

a) Yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı veya

adresi, amblemi; iç kapağın arka yüzünde, yazarın/yazarların dışında kitabı hazırlayanların adı,

soyadı ve benzeri taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi

simge ya da işaretler yer almaz.

b) Arka kapak sayfası boş bırakılır. Arka kapak tasarımı, Kurulca uygun bulunanlar arasından basım aşamasında Genel Müdürlükçe belirlenir.

(12) Azınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi dillerinde

okutulmak üzere hazırladıkları yahut hazırlattıkları ders kitapları ve bu kitapların yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshasını, incelenmek üzere ilgili hizmet birimi kanalıyla Başkanlığa gönderir. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca 27 nci madde hükümlerine göre incelenir. Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitapları,

azınlık okullarınca kendi dillerine çevrilerek okutulmak istenmesi hâlinde ilgili hizmet birimi

ile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen usullere göre incelenir.

(13) Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi

simge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmaz, incelemeye alınmış

olsa dahi inceleme ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi hâlinde Kurulca

inceleme işlemi durdurularak başvuru sahibine iade edilir. İnceleme sürecinde yabancı dil kitaplarında özel ad kullanılamaz.

Öğrenci çalışma kitabının hazırlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci çalışma kitabının ayrı olarak hazırlanması durumunda ders

kitabının nitelikleri ve hazırlanma usulleri göz önünde bulundurulur. Öğrenci çalışma kitabında;

a) Öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, değer ve davranışlarını geliştirmelerine yardımcı

olacak çeşitli ünite, konu, örnek ve alıştırmalarla ilgili kaynaklara yer verilir.

b) Dersin özelliğine göre inceleme, gezi, gözlem, deney ve uygulamalarla ilgili yapılacak ön hazırlıklara, alınacak sağlık ve güvenlik tedbirlerine, izlenecek iş ve işlem basamaklarına, zaman ve malzeme tasarrufu bakımından uyarı ve bilgilere yer verilir.

c) Kitabı oluşturan unsurların ders kitabı ile bütünleştirilmesi hâlinde öğrenci çalışma

kitabı ders kitabı ile birlikte de hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan kitapların kapak ve iç kapağında "Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı" ibaresi yer alır.

ç) Dersin özelliğine göre bazı ünite veya konularda kullanılmak üzere öğrencinin ilgisini

çekecek örneklere, eğitim ve öğretimi destekleyici çeşitli dijital içeriklere yer verilebilir.

Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması

MADDE 10 – (1) Öğretmen kılavuz kitabında ders kitabının nitelikleri ve hazırlanma

usulleri göz önünde bulundurulur. Öğretmen kılavuz kitabında;

a) Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen kazanımlar belirtilir.

b) Bilgi, beceri, tutum, değer ve davranışların öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek araç ve gereçlerle birlikte strateji, öğretim yöntem ve teknikleri belirtilir. Ayrıca;

1) Konunun işleniş planına,

2) Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara,

3) Öğrenme alanı, tema, ünite girişinde daha önce işlenen konularla ilişki sağlayacak

ve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara, şekil, şema, çizelge ve benzeri yardımcı

unsurlar ile elektronik eğitim içeriklerinin uygulamalarına ait kullanım açıklamalarına,

yer verilir.

c) Öğrencileri araştırmaya, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretmeye yöneltecek proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilebilir.

ç) İşlenişin sonunda, gerekli görülen kavramlarla ilgili sözlük ve kaynakça bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurusu Alınacak Taslak Ders Kitaplarının Duyurusu, Taslak Ders Kitaplarının

Başvurusu, İncelenmesi, Değerlendirmesi ve Ders Kitaplarının Yayımlanması,

Uygunluk Süresi, Baskı ve Dağıtım Süreci

Başvurusu alınacak taslak ders kitaplarının duyurusu

MADDE 11 – (1) Başvurusu alınacak taslak ders kitaplarının türü, alanı, seviyesi ve

temin usulü Başkanlıkça duyurulur. Duyuruda taslak ders kitabının başvuru, inceleme, değerlendirme, değerlendirme sonuçlarının ilanı ve diğer iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için 28 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde makul bir süreye yer verilir. Duyuru

Başkanlıkça başvuru tarihinden en az üç ay önce yapılır.

(2) Başvurusu alınacak taslak ders kitaplarının duyurusu, taslak kitap ve eğitim araçları

başvurularının alınması ile inceleme ve değerlendirme sonuçlarının başvuru sahiplerine açıklanması işlemleri elektronik ortam üzerinden yapılır.

(3) Başkanlıkça elektronik ortam üzerinden yapılan duyurular ve sonuçlar başvuru sahiplerine tebliğ hükmündedir.

Taslak ders kitaplarının teslimi ve ön inceleme başvurusunda istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) Taslak ders kitapları elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilir.

(2) Teslim sırasında ayrıca;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Taslak ders kitabı hazırlayan yazar veya yazarların öz geçmişleri ve diploma örnekleri,

c) Taslak ders kitabının hazırlanmasında dil, tasarım, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, rehberlik alanlarında görevlendirilen kişilerin ve editörlerin öz geçmişleri ve diploma örnekleri,

ç) Yayınevinin kitabı hazırlattığı alanlar için editör, yazar veya yazarlar, görsel tasarımcı,

dil uzmanı ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik uzmanı çalıştırdığına

dair belgeleri,

d) Taslak ders kitabında kullanılacak eserlerin telifleriyle ilgili muvafakatnameleri,

e) Yayınevinin bağlı olduğu şirketin sahipleri, varsa ortakları ve yönetim kurulu üyeleri

ile ders kitabı hazırlatılacak alanlar için editör, yazar veya yazarlar, görsel tasarımcı, dil uzmanı,

program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehberlik uzmanının 5 inci maddenin birinci fırkasında yer verilen suçlardan hüküm giymediğine dair güncel adli sicil kaydı,

elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilir.

(3) Taslak ders kitabının inceletme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ile birlikte taslak ders kitabının başvurusu tamamlanır.

(4) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait Kurul kararıyla ders kitabı olarak kabul

edilen ve uygunluk süresi devam eden ders kitapları, alanında eğitim görmüş uzman veya uzmanlarca tercüme edilerek başvuru sahibince Başkanlığa sunulur. Bu ders kitabı ve elektronik

eğitim içerikleri, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından 27 nci madde kapsamında

incelenir. İhtilaf durumunda yeminli nüsha esas alınır.

(5) İçerikler elektronik olarak hazırlanacaksa birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki hususlara ilaveten;

a) Elektronik eğitim içeriği ile ilgili donanım ve yazılımın çalışabileceği ortama ait uygulama için gerekli kullanıcı adı ve oluşturulan hesap ile yazılım, varsa donanım ve uygulama

teslim edilir. Ayrıca içeriklere ait doküman elektronik ortamda teslim edilir.

b) İçeriğin çalıştırılması için herhangi bir donanım ihtiyacı varsa 6 adet ilk örneği Başkanlığa teslim edilir.

c) Kurul kararıyla kabul edilen özel sektöre ait ders kitaplarının elektronik eğitim içerikleri, toplam öğrenme mimarisi güncel belirtim ve standartlarına uygun olarak kararı takip

eden 30 gün içerisinde Başkanlığa teslim edilir.

(6) Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi, kullanıcı işlemlerinin ve bilgi sistem ağındaki veri akışının iz kayıtları, ajanlı veya ajansız iz toplama yöntemleri 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek belirtilen süre boyunca Başkanlıkça saklanır.

Ön inceleme

MADDE 13 – (1) Başkanlıkça taslak ders kitapları;

a) İnceletme ücretinin tam yatırılıp yatırılmadığı,

b) Başvuruların, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,

c) Taslak ders kitabının 8 inci maddenin on birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin

on üçüncü fıkrasında yer alan şartları taşıyıp taşımadığı,

ç) Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alan kişilerin belirtilen nitelikleri taşıyıp

taşımadıkları,

d) Ders kitaplarına ait elektronik eğitim içeriklerinin kitap ya da kılavuz kitap ekinde

bulunup bulunmadığı,

e) Takım hâlinde hazırlanması gereken taslak ders kitapları için bu hususa uyup uymadığı,

yönlerinden incelenir.

(2) Daire başkanlığınca hazırlanan rapor Kurul tarafından değerlendirilir ve başvurulan

eserin incelemeye uygun olup olmadığı Kurul tarafından karara bağlanır. Birinci fıkrada sayılanlardan en az birine uyulmadığının tespiti hâlinde taslak ders kitabı, başvuru sahibine iade

edilir. Kurul tarafından uygun bulunan taslak ders kitapları için inceleme süreci başlatılır.

(3) Ön inceleme süreci Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

İnceletme ücreti

MADDE 14 – (1) Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitapları ile ders kitabı dışındaki

diğer eğitim araç-gereçleri ücret karşılığında inceletilir.

(2) Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçleri için;

a) İlkokul taslak ders kitaplarının her biri için 140.000,

b) Ortaokul taslak ders kitaplarının her biri için 170.000,

c) Lise taslak ders kitaplarının her biri için 200.000,

ç) Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gerecinin her biri için 70.000,

gösterge rakamının Devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır. Kitapların takım olması hâlinde ödenecek

ücret %25 oranında artırılır.

İnceleme ücreti

MADDE 15 – (1) Taslak ders kitaplarını inceleyen paneliste her bir panel üyeliğinde;

a) İlkokul taslak ders kitapları için 10.000,

b) Ortaokul taslak ders kitapları için 13.000,

c) Lise taslak ders kitapları için 16.000,

ç) Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereçleri için 5.000,

gösterge rakamının Devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda

ödeme yapılır. Kitapların takım olması hâlinde ödenecek ücret %25 oranında artırılır.

(2) Panelist veri tabanına kayıt yaptırmamış ve eğitim almamış olanlar ile 4/11/1981

tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilen öğretim elemanlarına birinci fıkra uyarınca ödeme yapılmaz.

(3) Hibe veya protokol kapsamındaki eğitim araçları Bakanlık onayı ile kurulacak bir

komisyon tarafından ücretsiz olarak incelenir.

İnceletme talebinden vazgeçilmesi

MADDE 16 – (1) Başvuru sahibince taslak ders kitabının inceletme talebinden vazgeçilmesi hâlinde, yatırılan inceletme ücretinin yüzde onu kesilerek kalan miktar başvuru sahibine

iade edilir.

(2) Kurulca eğitim ve öğretim programında kitabın yeniden yazımını gerektirecek oranda değişiklik yapılması hâlinde, taslak ders kitabı inceletme ücreti kesinti yapılmaksızın başvuru sahibine iade edilir.

(3) Ön inceleme sonucunda, panel değerlendirme sürecine alınması uygun görülmeyen

eserler için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmış olan ücretin yüzde ellisi kesilerek kalan miktarı başvuru sahibine iade edilir.

Panelist inceleme ve değerlendirme veri tabanının oluşturulması

MADDE 17 – (1) Başkanlıkça, inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve çoklu tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelist

veri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmaları

için duyuru yapar. Başkanlıkça yapılacak duyurular doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kayıt yapabilir.

(2) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak;

a) Öğretmenler için fiilî olarak öğretmenlik görevi yapmış olmak kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır.

b) Alan eğitimcileri/uzmanları için ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır. Fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim

görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olanlar için doktora derecesine sahip

olmak şartı aranmaz.

c) Dil inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim

Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan

Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan

ya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci

yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olmak şartı aranır.

ç) Tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan

görsel tasarıma ilişkin alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak

atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak

görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı

yıldan gün almış olmak şartı aranır.

d) Çoklu tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına

esas olan bilişim teknolojileri alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen

olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da

fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı

bitirip altıncı yıldan gün almış veya panelistler arasından Başkanlıkça düzenlenen çoklu ortamların incelenmesi eğitimini tamamlamış olmak şartı aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyanlar veri tabanına kayıtlarını elektronik ortamda yaparlar.

(4) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar için incelenme ve değerlendirme konusunda

Başkanlıkça yüzyüze veya çevrim içi ortamlarda düzenlenen inceleme/değerlendirme eğitimini

tamamlamış olma şartı aranır. Eğitim içeriği ile inceleme ve değerlendirme işlemlerinde görev

alacaklara dair kriterler Başkanlıkça belirlenir.

(5) İnceleme/değerlendirme eğitimini tamamlamamış olanlar panelist olarak görevlendirilmezler.

(6) İncelemede görevlendirilen kişilerde, incelenecek kitabın yazarı/yazarları ve başvuru

sahipleri ile değerlendirmelerini etkileyecek herhangi bir bağı veya ticari çıkar ilişkisi bulunmama şartı aranır. İnceleme sürecinde görevlendirilen kişiler; görevini eksiksiz yerine getireceğini, çıkar ilişkisi olmadığını ve inceleme sürecinde takip edilmesi gereken bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını da içeren etik ve yasal kurallara uyacaklarını beyan eden bir sözleşmeyi

imzalar. İnceleme görevlendirme sürecinin tamamlanması için etik sözleşmenin imzalanması

gereklidir. Etik sözleşmeye aykırı davrandığı tespit edilen veya görev ihmali teşkil eden fiilleri

yapan kişiler inceleme sistemi veri tabanından çıkartılarak bu kişiler hakkında gerekli adli ve

idari süreçler başlatılır.

Panellerin oluşturulması

MADDE 18 – (1) Her bir panel; alan eğitimcileri/uzmanları ile dil inceleme ve tasarım

inceleme uzmanlarından oluşur. Panelde en az beş, en çok sekiz üye bulunur.

(2) Gerekli görülmesi hâlinde ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve rehberlik

alanlarından uzmanlar veya öğretim üyeleri panelde görevlendirilebilir.

(3) İncelenecek taslak ders kitabı elektronik eğitim içeriği ekine sahip ise çoklu ortam

tasarım inceleme uzmanı da panelist olarak görevlendirilebilir.

(4) Başkanlıkça inceleme ve değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran alan

eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve ihtiyaç hâlinde

çoklu ortam tasarım inceleme uzmanları arasından, elektronik ortamda yansız seçim yoluyla

görevlendirme yapılarak panel oluşturulur.

(5) Panel görevlendirme süreci etik sözleşmenin imzalanması ile tamamlanır.

Panel inceleme ve değerlendirme süreci

MADDE 19 – (1) Taslak ders kitaplarının incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak

kriterler Kurulca belirlenerek duyurulur.

(2) Panelist yetkilendirildiği dosyalara erişerek Kurulca belirlenmiş kriterlere göre inceleme işlemini yapar ve oluşturduğu raporu belirtilen süre içinde elektronik ortamda Başkanlığa sunar.

(3) İnceleme sürecinde içeriğin;

a) Anayasa ve kanunlara uygunluğu,

b) Bilimsel olarak yeterliği,

c) Eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını gerçekleştirme yeterliği,

ç) Dil ve anlatım yönünden yeterliği,

d) Görsel tasarımın ve içerik tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve

öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu,

kriterleri birlikte dikkate alınır.

(4) Puanlama sürecinde;

a) Her bir panelist üçüncü fıkrada yer alan kriterlerin her biri için ayrı ayrı 100 tam

puan üzerinden inceleme işlemini yapar. Bu doğrultuda bireysel puanlama, panelist raporundaki

hata tespitleri doğrultusunda otomatik olarak sistem tarafından yapılır.

b) Panelistler inceleme/değerlendirme raporları ile birlikte Başkanlıkça belirlenecek tarih ve yerde/çevrim içi ortamda düzenlenecek toplantıya çağrılır. Toplantı Kurulca görevlendirilecek moderatörün yönetiminde yürütülür. Başkanlıkça, moderatöre yardımcı olmak ve panel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir personel görevlendirilebilir. Toplantıda her bir

panelist raporunu sözlü olarak sunar. Panelistler raporlar üzerinde görüşlerini açıklar ve inceleme/değerlendirme müzakere edilir.

c) Müzakerelerin tamamlanması ve panel üyelerinin müzakerenin yeterli olduğuna ilişkin görüş birliğine varmasından sonra her bir panelist üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerin

her biri için ayrı ayrı "gizli puanlama, açık tasnif" yöntemiyle puanlama yapar.

ç) Panel sonuç puanı, panelistlerin panel toplantısı öncesindeki her bir kritere ait bireysel puanlarının ağırlıklı ortalaması ile panel müzakerelerinin sonunda her bir kriter için verdikleri puanların ağırlıklı ortalamasının toplanarak ikiye bölünmesiyle 0-100 aralığında oluşur.

Panel sonuç puanına esas teşkil edecek somut gerekçeler panel raporunda örnekleriyle ifade

edilir.

d) Panel sürecinin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi hâlinde;

1) Her bir panelist üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerin her biri için ayrı ayrı 100 tam

puan üzerinden inceleme işlemini yapar. Bu doğrultuda bireysel puanlama, panelist raporundaki

hata tespitleri doğrultusunda otomatik olarak sistem tarafından yapılır.

2) Başkanlık her bir paneliste, diğer panelistler tarafından yapılan tespitleri değerlendirme imkânı sunar.

3) Her bir panelistin tespitlerinin diğer panelistlerce değerlendirilmesi neticesinde sistem tarafından ortak panel raporu oluşturulur.

4) Müzakerelerin tamamlanması ve panel üyelerinin müzakerenin yeterli olduğuna ilişkin görüş birliğine varmasından sonra her bir panelist üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerin

her biri için ayrı ayrı "gizli puanlama, açık tasnif" yöntemiyle puanlama yapar.

5) Panel sonuç puanı, panelistlerin panel toplantısı öncesindeki her bir kritere ait bireysel puanlarının ağırlıklı ortalaması ile panel müzakerelerinin sonunda her bir kriter için verdikleri puanların ağırlıklı ortalamasının toplanarak ikiye bölünmesiyle 0-100 aralığında oluşur.

Panel sonuç puanına esas teşkil edecek somut gerekçeler panel raporunda örnekleriyle ifade

edilir.

(5) Panel raporu Kurula sunulur. Kurulun gerekli görmesi halinde üçüncü fıkrada yer

verilen kriterlerin her biri veya tamamı için en az bir alan eğitimcisi/uzmanı ile gereklilik durumuna göre dil inceleme, tasarım inceleme, rehberlik, ölçme ve değerlendirme uzmanlarından

Başkanlıkça oluşturulan komisyon tarafından taslak kitabın yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi için görevlendirme yapılır.

(6) Kurul, panel raporu ile puanlama sonuçlarını karara bağlar. Kurul kararı aşağıdaki

şekillerde oluşturulur:

a) Kabul: Kurulca kabul edilen taslak ders kitabının panel sonuç puanı her bir kriter

için 75'ten az olamaz. Değerlendirmeye esas olacak kriterler ile ilgili düzeltme gerektiren tespitler varsa bu tespitlerin gereğinin bildiriminden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekir.

b) Ret: Eser başvuru sahibine iade edilir.

(7) Kurul kararı ve değerlendirme raporu başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme raporunda Kurul kararına esas teşkil edecek gerekçeler somut örneklerle gösterilir.

(8) Başvuru sahibi tarafından Kurul kararının bildirilmesini takip eden 15 gün içinde

itirazda bulunulabilir. İtiraz başvurusu, gerekçeleri belirtilerek 14 üncü maddede yer verilen

inceletme ücretinin yüzde ellisini döner sermaye işletmesi hesabına yatırmak suretiyle yapılır.

Başkanlık, itirazı değerlendirmek üzere inceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt

yaptıran alan eğitimcileri/uzmanları ile gerek görmesi hâlinde dil inceleme uzmanı ve/veya tasarım inceleme uzmanı ve/veya çoklu tasarım inceleme uzmanı arasından en az üç, en fazla

beş panelisti elektronik ortamda yansız olarak belirleyerek itiraz panelini oluşturur. İtiraz, panelistler tarafından değerlendirilerek raporlanır. İtiraza dair panel raporunda itiraz edilen hususlara ilişkin değerlendirme yapılır. Panelistler Başkanlıkça belirlenecek tarih ve yerde/çevrim

içi ortamda düzenlenecek toplantıya çağrılır. İtiraz panelinde; panelistler tarafından itiraza konu

hususlar ve taslak ders kitabında tespit edilen başvuru sahibi tarafından itiraz edilmeyen hususlarla birlikte değerlendirilerek üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerin her biri için ayrı ayrı

"gizli puanlama, açık tasnif" yöntemiyle taslak kitabın itiraz panel puanı belirlenir. İtiraz paneli

puanı çerçevesinde itiraz panel raporu Kurul onayına sunulur. İtiraza ilişkin değerlendirme raporları "Ders kitabı olarak kabul edilebilir." veya "Ders kitabı olarak kabul edilemez." şeklinde

Kurulca karara bağlanır.

(9) İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde tamamlanarak sonuç başvuru sahibine bildirilir.

(10) İnceleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili uygulamalar konusunda tereddüt edilmesi hâlinde; konu, gerekçeleriyle birlikte Kurula sunulur. Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.

Ders kitaplarının yayımlanması

MADDE 20 – (1) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Kurulca kabul edilen ders kitabının karara bağlanmış orijinal nüshasının baskısı yapılır. Kitapların baskısı açık, net, renkli, görsel algıyı kolaylaştırıcı, kullanılabilir ve korunabilir

nitelikte olur.

b) Beş formayı geçen kitaplara sırt verilir. Sırta kitabın adı ve sınıfı, kitabın ön kapağı

üstte ve yatay durumda iken soldan sağa doğru okunabilecek şekilde yazılır.

c) Arka kapakta kitabın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundaki elektronik nüshasına

yönlendiren karekoda sağ alt köşesinde ise barkod ve ISBN'ye yer verilir.

ç) İç kapakta;

1) Basıldığı yıla ve yere,

2) Kitabın kabul edildiğine dair Kurul kararının tarih ve sayısına, genel yayın seri ve

dizi numaralarına, telif hakkı, baskı kararı veya onayına ve baskı sayısına,

3) "Kurulca bu kitabın kabul edilmiş olması ders kitabından yayınevi ve yazarın/yazarların sorumluluğunu kaldırmaz." ibaresine,

yer verilir.

d) Kurulca kabul edilen elektronik eğitim içerikleri yayımlanması için başvuru sahiplerince Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

e) Elektronik eğitim içeriklerinde;

1) Elektronik eğitim içeriklerinin ve donanımının kabul edildiğine dair Kurul kararının

tarih ve sayısına, genel yayın seri ve dizi numaraları ile telif hakkına,

2) "Kurulca bu elektronik eğitim içeriğinin kabul edilmiş olması eser sahibinin/sahiplerinin sorumluluğunu kaldırmaz." ibaresine,

yer verilir.

Uygunluk süresi

MADDE 21 – (1) Ders kitaplarının uygunluk süresi, Kurul kararında belirtilen öğretim

yılından itibaren beş öğretim yılıdır.

(2) Uygunluk süresi sona eren ders kitaplarının süreleri uzatılmaz. Ancak alanında bulunmayan veya tek olan ders kitaplarının bir yıl süreyle uzatılıp uzatılmamasına, başvuru sahiplerinin Başkanlığa başvurusu sonucunda Kurulca karar verilir. Bu durumdaki kitaplar için

süre uzatımı, her defasında birer yıl olmak üzere en fazla iki defa yapılabilir.

(3) Alanda yayınevlerine ait tek ders kitabı olması hâlinde, rekabet şartları oluşmadığından, ikinci bir kitap onay alıncaya kadar Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince hazırlanan eğitim aracı okutulabilir.

Eğitim ve öğretim program değişikliklerinin ders kitaplarına yansıtılması

MADDE 22 – (1) Ders kitaplarının yeniden yazımı ve yeniden hazırlanmasını gerektirmeyen eğitim ve öğretim programı değişikliklerinde;

a) Değişikliklerin ders kitaplarına yansıtılması başvuru sahiplerinden istenir. Gerekli

durumlarda Başkanlık veya ilgili hizmet birimleri, yazarın/yazarların görüşlerini almadan da

yansıtma ve düzeltme işlemi yapabilirler. Başkanlıkça belirlenen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmadığı tespit edilen ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilir.

b) Başvurusu yapılmış ve inceleme süreci devam eden taslak ders kitaplarına ilgili değişikliklerin yansıtılması başvuru sahiplerinden istenir.

(2) Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren eğitim ve öğretim programı değişikliklerinde, ders kitaplarının uygunluk süresi sona erer. Başvurusu yapılmış ancak inceleme ve değerlendirme işlemleri sonuçlandırılmamış taslak ders kitapları başvuru sahibine iade edilir.

Yayımlanan ders kitapları ve eğitim araçlarının kontrolü ve güncellenmesi

MADDE 23 – (1) Başvuru sahipleri yayımlanan ders kitaplarının ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, basılı nüshanın elektronik kopyası ile bir

adet basılı eseri Başkanlığa teslim eder. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen ders kitaplarına

hâlinde bu ders kitaplarının kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve ilgililere tebliğ edilir.

Başvuru sahibinin o ders kitabı ile ilgili başvurusu iki yıl süreyle kabul edilmez. Ancak yeni

düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde hazırlanan hata raporu,

Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir.

(2) Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan

ders kitabı ve ders kitabı yerine okutulan eğitim araçları elektronik eğitim içeriklerinin Kurulca

uygun bulunan içeriklerle aynı olması esastır. Güncelleme ve değişiklik yapılması hâlinde sisteme yüklenecek içerikler Kurula sunulur. Kurulca uygun bulunmayan içerikler yayımlanamaz.

(3) Başvuru sahibi kitabın baskısını yaptıramaması veya haklarını devretmesi durumunda, bu durumu Başkanlığa ve Genel Müdürlüğe bildirir.

(4) İlgili hizmet birimi, başvuru sahibi veya tüzel kişiler yahut şahıslar tarafından yapılan hata tespitleri ve güncelleme ihtiyaçları Başkanlıkça değerlendirilir. Uygun bulunan hata

tespitleri ve güncelleme ihtiyaçları Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru

sahibine gönderilir.

(5) Kurulda belirlenen hataların tamamı düzeltildikten sonra son düzeltmelerin yansıtıldığı elektronik kopyası ile bir adet ders kitabı ve eğitim araçları, başvuru sahipleri tarafından

Başkanlığa teslim edilir.

Kitapların baskı ve dağıtım süreci

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük; Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her

yıl Genel Müdürlüğe liste hâlinde bildirilen ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ders kitapları ve

uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim içeriklerini satın alır.

(2) Genel Müdürlükçe satın alınacak kitaplar ve adedi, hizmet birimleri ile iş birliği yapılarak özel öğretim kurumları ve Bakanlığın kendisine bağlı okul ve kurum müdürlüklerince

elektronik ortamda girilen ihtiyaca göre belirlenir.

(3) Önceki yıllardan kalan baskılar dağıtılmadan önce Başkanlıktan görüş alınır.

(4) Baskı, satın alma ve dağıtım işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Telif ücreti

MADDE 25 – (1) Bakanlıkça hazırlatılan kitapların yazarı veya yazarlarına 23/8/2006

tarihli ve 2006/10932 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi tarafından

telif ücreti ödenir.

Kitapların duyurusu

MADDE 26 – (1) Kurulca ilk defa kabul edilen ders kitaplarının listesi Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Kurulca kabul edilen, uygunluk süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okutulacak ders

kitaplarının adları, yazarı veya yazarları, başvuru sahiplerinin adları ve varsa fiyatları ile ders

kitaplarının listesi Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde duyurulur. Zorunlu hâllerde bu süreler gerekçeleri açıkça belirtilmek şartıyla Kurul mütalaası ile

30 iş gününe kadar uzatılabilir.

(3) Elektronik eğitim içeriklerinin listesi ise ilgili hizmet birimlerine ve yayımlanmak

üzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Araçlarının Seçimi ve Kullanımı

Eğitim araçları

MADDE 27 – (1) Alanda ders kitabı olmaması veya yayınevlerine ait tek ders kitabı

olması hâlinde, ikinci bir kitap onay alıncaya kadar eğitim ve öğretim kurumlarında okutulmak

üzere Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince eğitim aracı hazırlanır.

(2) Hizmet birimlerince hazırlanacak eğitim aracı ile Bakanlık makamınca eğitim ve

öğretim açısından incelenmesi istenen eğitim aracının başvurusu ilgili hizmet birimince Başkanlığa yapılır.

(3) Başvurusu yapılan eğitim aracı en az bir alan eğitimcisi/uzmanı, dil inceleme uzmanı, tasarım inceleme uzmanı, gerekliliği hâlinde çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı olmak

üzere Başkanlıkça oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından; 8 inci maddenin birinci

fıkrası gereğince Başkanlıkça ilan edilen kriterlere göre incelenir.

(4) Gerekli görülmesi hâlinde ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve rehberlik

alanlarından uzmanlar veya öğretim üyeleri komisyonda görevlendirilebilir.

(5) İnceleme raporunun sonuç bölümünde; "Eğitim aracı eğitim ve öğretim açısından

uygun bulunmuştur.", "Baskısı yapılmamış veya elektronik ortamdaki eğitim aracı belirtilen

hataların giderilmesi şartıyla uygun bulunmuştur." veya "Eğitim aracı eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmamıştır." ibarelerinden birine yer verilir.

(6) Eğitim aracı oluşturulan inceleme raporu ile birlikte Kurulun onayına sunulur. Kurulca onaylanması hâlinde, eğitim aracının uygunluk süresi ilgili öğretim programının değişikliğine kadar sürer.

(7) Hibe, satın alma veya protokol yoluyla sağlanan eğitim aracı için Başkanlıkça verilen uygunluk kararı yalnızca bu işlem için geçerli olup başka bir amaçla kullanılamaz.

İnceleme süreleri

MADDE 28 – (1) Taslak ders kitaplarının inceleme işlemleri Başkanlığa başvuru tarihinden itibaren dokuz ay içerisinde tamamlanır.

(2) Hizmet birimlerince hazırlanacak eğitim araçlarının incelenme işlemleri Başkanlığa

başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hazırlama hükümlerine uyma zorunluluğu

MADDE 29 – (1) Başvuru sahibi ders kitabı hazırlarken ilgili eğitim ve öğretim programı ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara, varsa şartnamelerinde belirtilenler ile Bakanlıkça

istenilen diğer esaslara uymak zorundadır.

(2) Ders kitaplarının yazım ve hazırlanmasında görevlendirilecek kişiler ile başvuru sahiplerinin şartlarının bu Yönetmelik hükümlerine uymadığının tespiti durumunda taslak ders

kitapları incelenmez ve geri ödeme yapılmaksızın iade edilir.

(3) Ders kitaplarında kullanılacak bütün eserlerin telif haklarının kullanımıyla ilgili tüm

muvafakatnameler başvuru sahibi tarafından Başkanlığa teslim edilir.

Ders kitaplarında kaynak gösterme ve alıntı

MADDE 30 – (1) Taslak ders kitaplarının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilir. Kaynaklara telif hakları kapsamında belirtildiği şekliyle taslak kitabın künyesinde yer verilir. Başka bir ders kitabından alıntı yapılamaz ve bir ders kitabı diğerine kaynak

gösterilemez. Bu hükme aykırı bir durumun tespiti ve bu tespitin Kurulca yerinde bulunması

hâlinde taslak ders kitabı, başvuru sahibine iade edilir. Başvuru sahibi, iade edilen taslak ders

kitabının ait olduğu alanın ilgili sınıf seviyesinde bir yıl süreyle ders kitabı başvurusunda bulunamaz. Alıntılarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan ilgili kişi ve başvuru sahibi sorumludur.

Yazar veya yayınevi değişikliği, intihal ve benzerlik

MADDE 31 – (1) Kurulca kabul edilen ders kitabının üzerinde bulunan yazar ya da

yazarlar ile eser sahibinin/sahiplerinin isimleri esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, yayınevinin adı ise tarafların rızalarına dair noter sözleşmesi olmadan değiştirilemez. Değişiklik

istenmesi veya ihtilaf durumunda; konu, belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Kurulca kabul edilmiş bir ders kitabının veya incelenmek ve değerlendirilmek üzere

başvurusu yapılmış bir taslak ders kitabının; aynı veya farklı bir adla, aslında bir değişiklik olmadan veya standart olarak kabul edilen tanımlar, şekiller ve işlemleri içeren bilgiler haricinde

belirli bir bölümünde yahut bir kısmında değişiklik olmadan, aynı veya farklı bir başvuru sahibi

tarafından sunulması hâlinde; söz konusu kitap için daha önce yapılmış başvurular ve varsa

onaylar dâhil olmak üzere her iki başvuru da iptal edilir. Bu durumdaki;

a) Başvuru sahiplerinin ceza aldığı ders kitabının aynı alan ve sınıf düzeyindeki taslak

ders kitabı başvuruları beş yıl süre ile kabul edilmez.

b) Onayı veya başvurusu iptal edilen kitaplar beş yıl süre tamamlanmadan başka bir

başvuru sahibi adına, aynı yazar veya başka bir yazar adına inceleme ve değerlendirme için

Başkanlığa sunulamaz.

c) Onayı veya başvurusu iptal edilen kitabın veya taslak kitabın yazarının beş yıl süre

ile yazarı veya yazarlarından biri olduğu tespit edilen taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirmeye alınmaz.

(3) Telif hakkını ihlal edenler, Başkanlığa beş yıl süreyle herhangi bir kitap başvurusunda bulunamaz.

Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar

MADDE 32 – (1) Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer

eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.

Ders kitaplarının uygunluk kararının iptali

MADDE 33 – (1) Taslak ders kitabının inceleme sürecinin herhangi bir aşamasında

veya ders kitabı olarak kabul edildikten sonra Kurul kararı olmadığı hâlde; bu karar varmış

gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, telif hakkı ihlalinde bulunan veya intihal yapan

başvuru sahibi ve kitabın hazırlanmasında görev alanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Suçu mahkeme kararı ile sabit olan başvuru sahibi ve kitabın hazırlanmasında görev alanların

işlediği suç ile ilgili ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilir ve diğer taslak ders kitapları ile

ilgili başvuruları beş yıl süreyle kabul edilmez.

(2) Ders kitabı olarak kabul edilen ve 5 inci maddeye aykırılığı veya takma ad kullandığı

sonradan tespit edilen kitaplara ait Kurul kararı iptal edilir ve bu durumda oluşacak zarar kamu

yararı gözetilerek başvuru sahibine ödettirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Boğaziçi

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Azami süre, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç lisans programları

için on dört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on altı yarıyıldır.

Bahar yarıyılı sonunda azami eğitim-öğretim süresi bitenlerin, yaz döneminde ders alarak mezun olmalarına imkan tanınır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 32 – (1) Azami süre içinde lisans programını oluşturan tüm derslerin kayıtlı

olarak alınmış olması gerekir. Bu koşulu yerine getirememiş öğrencinin azami süre sonunda

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan, fakat lisans programını

oluşturan tüm dersleri kayıtlı olarak almış öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesi kapsamında Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır."

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

11/6/2016 29739

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1- 9/4/2017 30033

2- 20/6/2018 30454

3- 15/11/2020 31305

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Küçük

ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat

Tebliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "1 inci maddenin" ibaresi "birinci fıkranın" olarak ve "20'sine" ibaresi "40'ına" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

"(4) KOBİ'lerin poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, üç yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim

hesaplamasında 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındaki

oranlar ve kredi limiti hesaplamasında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limit

tablosunun son satırındaki tutar uygulanır."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "cirosu" ibaresi

"cirosunun tamamı" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "2.000" ibareleri "3.000" olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına "ödenmesi koşuluyla" ibaresinden sonra gelmek

üzere "EFT/havale" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "kredi kartı ve" ibaresi "kredi

kartı veya" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra

gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu durum, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Hazine ve

Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan "15'tir" ibaresi "17'dir" olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin

ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "10'unu" ibareleri "15'ini" olarak değiştirilmiştir.

"Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır."

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

24/12/2018 30635

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1- 27/3/2019 30727

2- 25/3/2020 31079

3- 19/8/2020 31218

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

İLÂN BÖLÜMÜ

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

9623/1-1

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9647

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9648

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9701

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9716

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9717

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9718

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9720/1

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9720/2

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9719

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9721

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9722

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9723

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9724/1

—— • ——

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

9724/2

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

4 ADET ÜNİVERSAL OTOMATİK MOBİL FREN TEST CİHAZI

SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: : 2021/638089

1. İdarenin:

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 53

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü, Gebze

Vagon Bakım Atölye Şefliği, Samsun Lokomotif

ve Vagon Muayene İkmal Şefliği, Demirdağ

Vagon Bakım Atölye Şefliğinde Kullanılmak

Üzere 4 Adet Üniversal Otomatik Mobil Fren Test

Cihazı Temini İşi.

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom

Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/ TÜRKİYE

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale

dokümanında belirtilmiştir.

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına

05.11.2021 günü saat 10.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi

Başkanlığı 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez

Veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7. Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara

tabi değildir.

9655/1-1

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39

DİJİTAL PORTATİF ÇOKLU GAZ ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Dijital Portatif Çoklu Gaz Ölçme Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun

3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet

Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik'in 17. maddesine göre "Açık İhale Usulü" ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Satınalma Dairesi Başkanlığı

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak

Sokak No: 2 67090 Merkez/Zonguldak

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4783 - 0372 259 1900

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 Merkez/

Zonguldak

2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat

Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.

No: 125 Merkez/Zonguldak

e) Elektronik Posta Adresi : devrim.utangac@taskomuru.gov.tr

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin

a) Dosya No : 2143060

b) IKN : 2021/634836

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (20 adet)

ç) Teslim Yeri/ İşin Yapılacağı Yer : 1)Yerli Yükleniciler için: TTK Armutçuk TİM iş

sahası.

2) Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen

teslim limanı.

d) İşe Başlama Tarihi : a) Yerli yüklenici; Sözleşmenin imzalanmasını

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe

başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim

süresi başlayacaktır.

b) Yabancı yüklenici; Sözleşmenin taraflarca

imzalanmasını müteakip teslim süresi

başlayacaktır.

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 120 gün

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarih ve saati : 10.11.2021 Çarşamba günü, saat:15:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde

Uygulanacak Kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir

4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil

tasdiknamesi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun

iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin

listesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun

belge,

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini

tevsik eden belge,

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak

isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken

Kriterler

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

6.1.a. Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.

b. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili

Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından

tanzim edilen, malzemenin grup-1 M1 (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi

itibariyle geçerli ATEX sertifikası,

- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili

Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of

Conformity)

c- Cihazların; gövdeleri metal dışında plastik ve benzeri malzemeden yapılan kısımları

anti-statik özellikte olacak ve firmalar bunu tekliflerinde belgeleyeceklerdir.

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

8- Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.

9- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif

Alma Birimi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15

(Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini

sunması zorunludur.

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye

alınmayacaktır.

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki

maddeler uygulanır.

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur. 9572/1-1

Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından:

1. İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 18 adet arsanın satış ihalesidir.

S.NO Mahalle Ada Parsel Alanı(m²) İmar Durumu

m²

Değeri

Toplam Değer

%3 Geçici

Tem.

1 Bağlarbaşı 359 55 8,850.08

E:1,50 Yençok:8 Kat

(KONUT)

3,250.00 28,762,760.00 862,882.80

2 Bağlarbaşı 359 57 6,553.37

E:1,50 Yençok:8 Kat

(KONUT)

3,250.00 21,298,452.50 638,953.58

3 Bağlarbaşı 359 58 7,853.18

E:1,50 Yençok:8 Kat

(KONUT)

3,250.00 25,522,835.00 765,685.05

4 Bağlarbaşı 359 59 8,499.27

E:1,50 Yençok:8 Kat

(KONUT)

3,250.00 27,622,627.50 828,678.83

5 Bülbülzade 5400 2 1,888.29 E:1,15 A-3 (KONUT) 2,500.00 4,720,725.00 141,621.75

6 Bülbülzade 6211 2 1,056.30 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,000.00 3,168,900.00 95,067.00

7 Güneykent 4039 8 932.95 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,265,325.00 97,959.75

8 Güneykent 4039 9 927.39 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,245,865.00 97,375.95

9 Güneykent 4039 12 916.86 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,209,010.00 96,270.30

10 Güneykent 4039 13 929.09 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,251,815.00 97,554.45

11 Güneykent 4071 248 1,124.94 E:1,35 A-5 (KONUT) 3,800.00 4,274,772.00 128,243.16

12 K.Kızılhisar 191 15 1,254.66 E:1.35 A-3 (KONUT) 2,600.00 3,262,116.00 97,863.48

13 K.Kızılhisar 906 6 5,181.14 E:1.35 A-3 (KONUT) 2,250.00 11,657,565.00 349,726.95

14 K.Kızılhisar 1021 8 1,200.15 E:1.35 A-3 (KONUT) 2,700.00 3,240,405.00 97,212.15

15 Karataş 9183 3 4,070.02 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,600.00 14,652,072.00 439,562.16

16 Karataş 9183 4 4,070.02 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,600.00 14,652,072.00 439,562.16

17 Karataş 6701 5 3,077.34 E:1.35 A-3 (KONUT) 3,650.00 11,232,291.00 336,968.73

18 Ocaklar 1409 8 14,273.75

E:1,50 Yençok:8 Kat

(KONUT)

1,600.00 22,838,000.00 685,140.00

2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 27/10/2021 Çarşamba günü Saat 13:30'da Gaziantep

Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince)

yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç

26/10/2021 Salı günü Saat 17:00'a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nden kayıt

yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile

göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale

Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile

yapılacaktır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak

görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları

gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici

teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu

Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka

teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en

son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3

geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını

tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak

zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7. İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler

reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden temin

edilecek)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen

tebligat bilgi formu),

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale

tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka

teminat mektubu,

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

9622/1-1

Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9741/1-1

Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9742/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9743/1/1-1

Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9743/2/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9754/1-1

Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9755/1/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9755/2/1-1

Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9756/1/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9756/2/1-1

Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9757/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9738/1/1-1

Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9738/2/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9738/3/1-1

Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9738/4/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA

İLİŞKİN İLAN

9739/1-1

Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9758/2/1-1

Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9758/3/1-1

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9758/4/1-1

Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9758/5/1-1

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9758/6/1-1

Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9758/7/1-1

Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9740/1-1

Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9781/1-1

Adalet Bakanlığından:

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/14735 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9608/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 2008/2723 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9609/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/15426 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9610/1-1

—— • ——

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.03.2021 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen ve

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1786 sayılı kararı ile onaylanan

"Pursaklar, Altınova Mahallesi, 637 Ada Güneyinde Yer Alan Park Alanına ve 744 Ada 1 Nolu

Parsele Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Planı Değişikliği" 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım

Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya

çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9589/1-1

—— • ——

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 21.05.2021 gün ve 126 sayılı kararı ile uygun görülen ve

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1798 sayılı kararı ile onaylanan

"Pursaklar 1.Etap, 2.Etap 1., 2., 3. ve 4. Bölge ve Saray 1.Etap, 2.Etap Uygulama İmar Planları

Kapsamında Konfor Artışına Yönelik Plan Notu Eklenmesine Yönelik İmar Planı Değişikliği'

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.

maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9590/1-1

Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca

onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama

Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini,

başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya

1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD/flash bellek

ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan

4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört)

nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına

başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten

dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha

dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha

CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili

birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Bulunan anabilim dallarında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te

belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

UNVAN ADET NİTELİKLER

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti Doktor

Öğretim Üyesi 1 Ortodonti uzmanı olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kelam Doktor

Öğretim Üyesi 1

Osmanlıda Kelam konularında çalışmaları

olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından

Arapça Dilinde en az 85 puan veya

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan

muadili bir puan almış olmak.

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi Doktor

Öğretim Üyesi 1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde

doktora yapmış olmak. Uluslararası Sosyal

Politika ve Uluslararası Sendikacılık alanında

çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay

Mühendisliği (*) Doçent 1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

Yanma, itme ve enerji sistemleri üzerine

çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay

Mühendisliği (*)

Doktor

Öğretim Üyesi 1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak

Mühendisliği veya Makine Mühendisliği

bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak ve

Uzay Mühendisliği veya Makine

Mühendisliğinde doktora yapmış olmak. Uçak

tasarımı ve/veya uçak aerodinamiği üzerine

çalışmaları olmak.

NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Rekreasyon Profesör 1 Rekreasyon işletmesi üretim yönetimi

alanında çalışmaları olmak.

Antrenörlük Eğitimi Doçent 1

Spor Bilimleri alanında doçentliği almış

olmak. Spor teknolojileri alanında çalışmaları

olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Doçent 1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı

olmak. Pelvik taban cerrahisi konusunda

çalışmaları olmak.

Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Doktor

Öğretim Üyesi 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Doktor

Öğretim Üyesi 1 Çocuk Genetik uzmanı olmak. Nörogenetik

alanında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Doktor

Öğretim Üyesi 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı

olmak.

Plastik, Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahi

Doktor

Öğretim Üyesi 1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

uzmanı olmak. El Cerrahisi, Mikrocerrahi,

Maksillofasial cerrahi alanında çalışmaları

olmak.

Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Üroloji Doktor

Öğretim Üyesi 1 Üroloji uzmanı olmak.

Halk Sağlığı Doktor

Öğretim Üyesi 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak. İş ve Meslek

Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

Kardiyoloji Doktor

Öğretim Üyesi 1 Kardiyoloji uzmanı olmak.

Nöroloji Doktor

Öğretim Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak.

Nükleer Tıp Doktor

Öğretim Üyesi 1 Nükleer Tıp uzmanı olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor

Öğretim Üyesi 1 Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Tıbbi Viroloji

yandal uzmanı olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Genel Müzikoloji Doçent 1 Müzik alanında doçentliğini almış olmak.

Opera Sanatı alanında çalışmaları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Kardiyopulmoner

FizyoterapiRehabilitasyon

Doktor

Öğretim Üyesi 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda doktora

yapmış olmak. Kardiyopulmoner Fizyoterapi

ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri

Doktor

Öğretim Üyesi 1 İş ve Meslek Hastalıkları uzmanı olmak.

Radyoloji alanında çalışmaları olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Translasyonel

Onkoloji Doçent 1

Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış

olmak. Temel Onkoloji ve Translasyonel

Onkoloji alanında çalışmaları olmak.

9617/1-1

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek

üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili

Kanunun 23., 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru

yapabilir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İlan

Numarası Bölüm Anabilim

Dalı

K.

Unvanı Adedi Açıklama

20211001 Mimarlık Yapı

Bilgisi Doçent 1

- Lisansüstü çalışmalarını Mimarlık

Anabilim Dalı - Yapı Bilimleri

Programında yapmış olmak,

- Sürdürülebilir yapı malzemeleri ve

yaşam döngüsü değerlendirmesi

alanında uluslararası yayınlar yapmış

olmak (*)

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İlan

Numarası Bölüm Anabilim

Dalı

K.

Unvanı Adedi Açıklama

20211002

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Doçent 1

Yönetim Bilişim Sistemlerinde

doçent olmak, Yönetim Bilişim

Sistemleri alanında uluslararası

çalışmaları bulunmak. (*)

20211003

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Doçent 1

Doçentliğini Yönetim Bilişim

Sistemleri alanında almış olmak,

Elektronik Ticaret ve Dijital Tüketici

Davranışlıları konusunda uluslararası

çalışmaları bulunmak. (*)

20211004

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Dr.

Öğretim

Üyesi

1

İnformatik alanında doktora yapmış

ve yönetim bilişim sistemleri

alanında uluslararası yayınları

bulunmak. (*)

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelik" in, 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

• Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle

yayımlanacaktır.)

• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 6 (altı) adet fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvuruları

için 1 (bir) adet fotoğraf)

• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi

• Lisans ve Lisansüstü diplomaları ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK

denklik belgeleri *(onaylı kopyası) ya da (e-Devlet kabul edilir)

• Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi * (onaylı kopyası),

• Yabancı dil belgesi (e-Devlet kabul edilir)

• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),

• "Başvuruda İstenilen Belgeler"den oluşan 1 (bir) takım basılı dosya ile 1 (bir) adet

USB Bellek/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere

yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca

araştırma eserini belirteceklerdir.)

Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Başvuru süresi, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son

başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar

şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların; "Başvuruda İstenilen Belgeler"den

oluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimsel

eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD' yi (toplam: 1 takım

basılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz

"Personel Dairesi Başkanlığı"na şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları

gerekmektedir.

Profesör adayları, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin

14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB

Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google

Drive) personel@gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; "Başvuruda İstenilen Belgeler"den

oluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimsel

eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD' yi (toplam: 1 takım

basılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz ilgili

Fakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile

ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek,

CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive)

ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya

da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme

Kurulu'nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının

sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların

başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi

veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı'na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru

Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana

sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK

Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru

Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/

OturumAc?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde;

AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör

Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. (İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 - (0262) 605 29 97)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda

belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili

birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular

işleme alınmayacaktır.

2) (*) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen

belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet

kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli

olabilecektir.

3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca

yazılı bildirim yapılmayacaktır.

9632/1-1

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83

Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109

9601/1-1

Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

9602/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

9615/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

9616/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

9621/1-1

14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121

Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628

