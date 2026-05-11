Haberler

Bodrum FK, Çorum FK karşısında avantajı kaptı

Bodrum FK, Çorum FK karşısında avantajı kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bodrum FK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 15 Mayıs tarihinde Çorum FK'nın sahasında oynanacak. Bu turu geçen finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazandı.

BODRUM FK AVANTAJI KAPTI

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada deneyimli savunma oyuncusu Ali Aytemur kaydetti. Bodrum FK, 22. dakikada Taulant Seferi'nin kullandığı penaltıda kaleci Sehic'i geçemedi. 

RÖVANŞ MAÇI 15 MAYIS TARİHİNDE

Bu zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi

"Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi"
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız

Süper Lig devine 81 milyon Euro'luk yıldız! Olursa ortalık yanar