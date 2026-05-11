Bodrum FK, Çorum FK karşısında avantajı kaptı
1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bodrum FK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 15 Mayıs tarihinde Çorum FK'nın sahasında oynanacak. Bu turu geçen finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.
BODRUM FK AVANTAJI KAPTI
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada deneyimli savunma oyuncusu Ali Aytemur kaydetti. Bodrum FK, 22. dakikada Taulant Seferi'nin kullandığı penaltıda kaleci Sehic'i geçemedi.
RÖVANŞ MAÇI 15 MAYIS TARİHİNDE
Bu zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.