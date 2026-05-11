Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz haftadan bu yana Ankara kulislerini de hareketlendiren büyük transfer yarın gerçekleşiyor. CHP ile yaşadığı krizlerin ardından istifa eden Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın resmen AK Parti’ye geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Köksal, "Bu CHP artık bizim bildiğimiz CHP değil; benim için aslolan hizmettir" diyerek iktidar desteğiyle projelerini sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kulisleri sarsan bu hamleyle Köksal, yarın AK Parti rozetini takıyor.

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa ettikten sonra yarın AK Parti'ye katılacak.
  • Köksal, AK Parti'ye geçiş gerekçesi olarak CHP yönetiminin partinin öz değerlerinden koptuğunu öne sürdü.
  • Köksal, daha önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Siyasette taşları yerinden oynatan transfer hamlesi yarın resmiyete kavuşuyor. Bir süredir kulisleri hareketlendiren ve hem Ankara hem de Afyonkarahisar’da büyük yankı uyandıran değişimde son noktaya gelindi. CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın düzenlenecek törenle resmen AK Parti saflarına katılıyor.

SİYASETTE YILIN TRANSFERİ

Geçtiğimiz hafta Ankara ve Afyonkarahisar koridorlarında büyük bir hareketlilik yaşatan transfer süreci, yarınki rozet takma töreniyle tamamlanıyor. CHP ile köprüleri atan ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100’e yaptığı özel açıklamalarla bu geçişin gerekçelerini paylaştı. Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü teyit eden Köksal, "Yarın AK Parti’ye geçiyorum" diyerek süreci noktaladı.

"BU CHP BİZİM CHP'MİZ DEĞİL"

CHP içerisinde yaşanan iç tartışmaların ve yönetimle olan görüş ayrılıklarının odağındaki isim olan Köksal, eski partisine yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Mevcut yönetim anlayışının partinin öz değerlerinden koptuğunu savunan Köksal, "Bu CHP bizim CHP'miz değil dedim. Devletin ve iktidarın desteğiyle işimi yapacağım" ifadelerini kullandı. 

Köksal, daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve ardından istifa süreci başlamıştı.

"ASLOLAN AFYONKARAHİSAR’A HİZMET"

Parti değişikliğini "hizmet siyaseti" temeline dayandıran Köksal, belediye başkanı olarak önceliğinin halka hizmet olduğunu vurguladı. "Benim için aslolan hizmet" diyen Köksal, yerel yönetimlerde devlet ve iktidar desteğinin önemine dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (5)

Müsli:

Helal olsun kadin dogru yolu bulmuş

Leven Ergün:

DÜRÜST BİR TOPLUM DEĞİLİZ

Vatansever:

kendi adına konuşursan bu doğru derim

sade vatandaş:

herkese asıl rozeti doğru veya yalnış halk takar

Salih Kandıralı:

halk bir cacık yapamaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

