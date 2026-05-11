Haberler

Fenerbahçe'den kadın ve çocuk taraftarlarına jest

Fenerbahçe'den kadın ve çocuk taraftarlarına jest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile oynanacak maçta 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe, Eyüpspor maçı için 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet verecek.
  • Ücretsiz bilet başvuruları 12 Mayıs Salı günü saat 13.00'te başlayacak.
  • Kadın taraftarlar için yaş sınırı yok; 18 yaş altı için 17 Mayıs 2008 ve sonrası doğumlular yararlanabilecek.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı ve kadın taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak. 

KADIN VE ÇOCUK TARAFTARLARA BİLETLER ÜCRETSİZ

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe resmi internet sitesi olan www.fenerbahce.org hesabından 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacak işlemler; 12 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bilet yüklemeleri başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacak olup saat 17.00'ye kadar yapılan başvurular dikkate alınacağı, 17.00'den sonraki başvuruların bir sonraki gün değerlendirileceği aktarıldı.

Katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: Kadın taraftarlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamakta. 18 yaş altı bilet tanımlaması ise, 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanacak.

E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu

Cemre Yıldız
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıO Z:

Artik üzerine para bile verseniz stad boş kalır...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı