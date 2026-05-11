Fenerbahçe'den kadın ve çocuk taraftarlarına jest

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı ve kadın taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak.

KADIN VE ÇOCUK TARAFTARLARA BİLETLER ÜCRETSİZ

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe resmi internet sitesi olan www.fenerbahce.org hesabından 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacak işlemler; 12 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bilet yüklemeleri başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacak olup saat 17.00'ye kadar yapılan başvurular dikkate alınacağı, 17.00'den sonraki başvuruların bir sonraki gün değerlendirileceği aktarıldı.

Katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: Kadın taraftarlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamakta. 18 yaş altı bilet tanımlaması ise, 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanacak.

E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu