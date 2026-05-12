Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda Millwall’ı 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Hull City, final maçını da kazanması durumunda Premier Lig’e yükselecek. Acun Ilıcalı'nın ekibi Premier Lig'e yükselmesi halinde 300 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisi Hull City, Premier Lig'e çıkma yolunda dev bir adımı daha geride bıraktı. 

ACUN'UN HULL CITY'Sİ FİNALDE

Play-off yarı final rövanş mücadelesinde deplasmanda Millwall ile karşılaşan Hull City, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Bu kritik galibiyetle birlikte turu geçen Acun Ilıcalı’nın ekibi, Premier Lig’e yükselmek için sadece bir adım uzakta.

PREMIER LİG'E ÇIKARSA 300 MİLYON EURO KAZANACAK

Hull City, 23 Mayıs'ta oynanacak olan play-off final maçını kazandığı takdirde Premier Lig bileti alacak. Bu sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik güç anlamına geliyor. Bu doğrultuda Hull City final engelini de aşarsa yayın hakları, reklam gelirleri ve ayak bastı parasıyla birlikte 300 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Cemre Yıldız
