Lamine Yamal'dan Real Madridlileri kızdıracak hareket

La Liga'da 29. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, kent meydanında taraftarlarıyla bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı. Kutlamalara Lamine Yamal'ın elindeki forma damga vurdu. Yamal'ın otobüsün üstünde olduğu esnada taraftarlara doğru gösterdiği formada ''Şükürler olsun ki Real Madrid'li değilim'' yazdığı görüldü.

İspanya La Liga’da domine ettiği sezonu şampiyonlukla taçlandıran Barcelona, 29. kupasını Katalan sokaklarında büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamaların asıl kahramanı sadece sahadaki performansıyla değil, ezeli rakibe yaptığı göndermeyle Lamine Yamal oldu.

REAL MADRID TARAFTARINI KIZDIRACAK FORMA

Kutlamalar tüm hızıyla sürerken otobüsün üzerindeki Lamine Yamal, eline kaptığı bir formayı taraftarlarına doğru gösterdi. Formayı havaya kaldırarak binlerce kişiye sergileyen 18 yaşındaki yıldızın elindeki formada ''Şükürler olsun ki Real Madrid'li değilim'' yazdığı görüldü. 

KISA SÜRE İÇİNDE GÜNDEM OLDU

Yamal’ın bu anları kameralara gülümseyerek yansıması, meydandaki Barcelona taraftarlarını mutluluktan çılgına çevirirken, o kareler saniyeler içinde sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

Cemre Yıldız
