Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, son günlerde medyada yer alan teknik direktör ve futbolcu transferi iddialarına yanıt verdi.

AZİZ YILDIRIM İDDİALARI YALANLADI

Yıldırım, ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ancak basına yansıyan isimlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

''HEPSİNİ 6-7 HAZİRAN'DAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM''

Medyada yer alan "görüşülen teknik direktörler" ve "anlaşılan oyuncular" haberleri üzerine bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, spekülasyonların önüne geçerek çıkan isimleri kesin bir dille reddetti ve "Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte elbette görüşmelerimiz olacak, belki ön anlaşmalar da yapacağız." ifadelerini kullandı.