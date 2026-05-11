Haberler

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta yapılan toplantı sonrası Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alındı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu, sezonun bu aşamasında değişikliğe gitmek yerine istikrardan yana görüş bildirdi.

  • Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı aldı.
  • Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu sezonun bu aşamasında değişiklik yerine istikrardan yana görüş bildirdi.
  • Gelecek sezon planlaması, ligin son haftasındaki Çaykur Rizespor maçı sonrası Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında yapılacak toplantıda netleşecek.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyen ve Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta merakla beklenen Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü. 

SERGEN YALÇIN İÇİN KARAR

Siyah-beyazlı yönetim, gerçekleştirdiği kritik toplantı sonrası deneyimli teknik adamla ilgili nihai kararını verdi. A Spor'un haberine göre; Başkan Serdal Adalı’nın tüm yöneticilerin fikrini aldığı toplantıdan "devam" kararı çıktı. Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun, sezonun bu aşamasında değişikliğe gitmek yerine istikrardan yana görüş bildirdiği öğrenildi.

YOL HARİTASI RİZESPOR MAÇINDAN SONRA

Haberde, Sergen Yalçın ile şu an için yola devam etme kararı alan siyah-beyazlı yönetimin gelecek sezonun planlamasını ise askıya almadığı aktarıldı. Ligin son haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği, gerçekleştirilecek olan bu kritik zirvede hem sezonun muhasebesinin yapılacağı hem de yeni sezon kadro planlamasının netlik kazanacağı aktarıldı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gelecek sezonda ligde nal toplayacağız gibi...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği dev finalde onun sözü geçecek
Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e büyük şok
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şarkıcının zor anları! Sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği dev finalde onun sözü geçecek
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi

"Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi"
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı