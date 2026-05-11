Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Metin Akpınar, İzmir merkezli bir enerji şirketindeki hisselerini satışa çıkardı. Usta oyuncunun bu satıştan 8 milyon TL elde etmesi bekleniyor.

  • Metin Akpınar, İzmir merkezli bir enerji şirketindeki 476 bin 399 adet hissesini satışa çıkardı.
  • Satıştan yaklaşık 8 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.
  • Akpınar'ın gayrimenkul, arsa, sağlık yatırımları ve 1992'de kurulan bir zincir markette ortaklığı bulunuyor.

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, bu kez oyunculuğuyla değil yatırım kararıyla gündeme geldi. Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösterilen usta sanatçının, İzmir merkezli bir enerji şirketinde sahip olduğu hisselerini satışa çıkardığı öğrenildi.

Uzun yıllardır farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Metin Akpınar’ın, şirkette bulunan 476 bin 399 adet payını satışa sunduğu belirtildi.

Gerçekleşecek satış sonrası Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL gelir elde etmesinin beklendiği ifade edildi.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki hamleleriyle de adından söz ettiren Akpınar’ın, yalnızca Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil; gayrimenkul, arsa ve sağlık yatırımlarında da önemli girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Metin Akpınar’ın iş dünyasındaki geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Usta sanatçı, 1992 yılında İzmir'de kurulan zincir marketin de ortakları arasında yer alıyordu. 

Akpınar'ın İzmir'de ayrıca hastane yatırımı da bulunuyor. 

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÖZ KIZINI REDDEDEN DEĞİLMİ BU

Haber YorumlarıM Ali Çelik:

Başkalarının malına mülküne göz dikmek denir buna!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

