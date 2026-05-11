Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü söyledi.

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü aktararak, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullandı.

Trump, Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret ederek, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" dile getiriyor.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir eyalet yapmak istediği görüşünü dile getirmişti.