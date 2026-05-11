İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD’ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRUMP'A "ÇİN SEYAHATİ" UYARISI: PEKİN’E ZAFER EDASIYLA GİRECEĞİNİ SANMA

Trump’ın Çin’e gerçekleştireceği ziyarete değinen Velayeti, “Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma. Önce Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin alfabesini öğren" ifadelerini kullandı.

“NÜKLEER SİLAH” TEHDİDİ

Velayeti, Trump’ın, “Pentagon’un asker kayıpları ile ilgili ortaya koyduğu yalanlara inanarak” üstü kapalı şekilde İran’ı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini dile getirdi. "Savaşta ABD’yi mağlup ettiklerini" savunan Velayeti, ABD’nin, diplomatik süreçte galip gelmeyi düşünmemesini istedi.

TRUMP’IN ÇİN ZİYARETİ: GÜNDEMDE TİCARET VE YATIRIM ANLAŞMALARI VAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta Pekin’de kritik bir zirvede bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinde İran, Tayvan, yapay zeka, nükleer silahlar ve ticaret savaşlarının ele alınacağı bildirildi.

Trump’ın çarşamba günü Pekin’e gitmesi, görüşmelerin ise perşembe ve cuma günü yapılması planlanıyor. Bu ziyaret, Trump’ın 2017’den bu yana Çin’e gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

ABD’li yetkililer, görüşmelerde karşılıklı ticaret ve yatırımı kolaylaştıracak yeni mekanizmaların ele alınacağını açıkladı.

Çin’in Boeing uçakları, Amerikan tarım ürünleri ve enerji alanlarında yeni alımlar açıklaması bekleniyor. Ayrıca iki ülkenin ticaret savaşında nadir toprak elementleri konusunda sağlanan ateşkesin uzatılması da gündemde bulunuyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR: İRAN, TAYVAN VE NÜKLEER SİLAHLAR

Trump ile Şi’nin görüşmesinde İran savaşı da önemli başlıklardan biri olacak. ABD yönetiminin, Çin’den İran üzerindeki etkisini kullanarak Tahran’ı Washington ile anlaşmaya zorlamasını istediği belirtildi.

ABD tarafı ayrıca Çin’in Rusya ile ilişkileri ve Moskova’ya sağladığı destek konusunda da baskısını sürdürüyor.

Şi Cinping’in ise Washington yönetimine Tayvan konusunda tepki gösterdiği ifade edildi. ABD’nin Tayvan’a verdiği askeri destek nedeniyle iki ülke arasındaki gerilimin sürdüğü kaydedildi.

YAPAY ZEKA VE NÜKLEER ENDİŞE

Tarafların gelişmiş yapay zeka sistemleri konusunda da iletişim kanalı oluşturmayı değerlendirdiği belirtildi.

ABD yönetimi ayrıca Çin ile nükleer silahlar konusunda görüşmek istiyor ancak Pekin’in şu aşamada silah kontrolü müzakerelerine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Trump ile Şi Cinping son olarak geçen yıl Güney Kore’de bir araya gelmiş ve ticaret savaşına ara verilmesi konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA