Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Halk TV'nin ana haber bülteni sunucusu Gözde Şeker, dün akşam yaptığı yayında kanaldan ayrılacağını duyurarak, "Yarın benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak" demişti.

YAYINA ÇIKAMADI: VEDALAŞMA KONUSUNDAKİ ISRARIM KARŞILIK BULMADI

Ancak bu akşamki yayına çıkamayan Şeker, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarının kanal yönetimi tarafından kabul görmediğini öne sürdü.

Şeker, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Halk TV’den ayrıldım. Aslında dün duyurduğum gibi yayında vedalaşmayı istiyordum. Ama mümkün olmadı. Yayına çıkamayacağımı tesadüfen öğrendiğim gibi, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarım da karşılık bulmadı. Ne yapalım, böyle oldu… 3 yıl boyunca bazen sabahın köründe, bazen gece yarılarına kadar sizinle Halk TV ekranında buluştuk. Stüdyodan, kurultay salonlarından, deprem bölgesinden, savaşın orta yerinden ya da cezaevi önlerinden size gerçeği anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Yetemediğim, yetişemediğim kim varsa özür dilerim. Bu 3 yılda Halk TV çatısı altında omuz omuza mücadele ettiğim dostlarıma, zor günde de mutlu günde de desteğini esirgemeyen benzersiz Halk TV izleyicisine sonsuz teşekkür. Bu akşam ekrandan veda etmeyi en çok cezaevlerine sesimi ulaştırabilmek için istemiştim. Silivri’ye, Edirne’ye, Buca’ya, Kandıra’ya, Bakırköy’e, Metris’e mahsus selam. İmkanı olanın elden ele iletmesini rica ederim. Teşekkür ederim, hoşçakalın"

3 GAZETECİ DAHA HALK TV'DEN AYRILMIŞTI

Öte yandan Şeker’in yanı sıra kanalın ekran yüzleri arasında yer alan gazeteciler Seda Selek, Sorel Dağıstanlı ve Buket Güler de Halk TV ile yollarını daha önce ayırmıştı.

Şeker'in paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com