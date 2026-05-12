Babasını tabancayla vurarak öldürüp jandarmaya teslim oldu

Samsun’da bir kişi, evde çıkan tartışmada babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarmaya giderek teslim olan şüphelinin, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen Doğan Can Y. (35), evde çıkan tartışmada babası İbrahim Y.'ye (59) tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Doğan Can Y.'nin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Y.'nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYMUŞ

Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
