Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer görüşmeleri kapsamında Milan yetkilileriyle bir araya gelmek için bugün kulüp binasına gitti. Hakan Safi'nin Rafael Leao transfer için İtalyan kulübünün yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, transfer piyasasını sarsacak bir hamleyle gündeme oturdu.
HAKAN SAFİ TRANSFER İÇİN MILAN KULÜBÜ BİNASINDA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, bugün İtalya devi Milan’ın kulüp binasına giderek İtalyan yetkililerle masaya oturdu.
HEDEFTE LEAO VAR
Hakan Safi'nin bu ziyaretinin perde arkasındaki neden ise dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Rafael Leao oldu. Portekizli sol kanat oyuncusunun Milan’daki geleceğinin belirsizleşmesi üzerine harekete geçen Hakan Safi, bu transferi bitirerek seçim öncesi gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.
YILLIK MAAŞI 7 MİLYON EURO
Milan'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Leao, İtalyan ekibinden yıllık yaklaşık 7 milyon euro maaş alıyor.
70 GÜNDÜR GOL ATAMADI
70 gündür gol atamayan Leao, bu sezon toplamda 30 maçta forma giydi. Yıldız isim, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.