Trump, Oval Ofis'teki etkinlik sırasında uyukladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında düzenlenen resmi bir etkinlikte, katılımcılar konuşurken kısa süreliğine uykuya daldı. O anlar, ABD kamuoyunda günün konusu oldu.

DİĞER KATILIMCILAR KONUŞURKEN ŞALTERLERİ İNDİRDİ

Trump’ın uykulu anları, Oval Ofis’te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı. Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı’nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

SON DÖNEMDE SIK SIK UYUYAKALIYOR

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu. ABD kamuoyunda Trump’ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
