Haberler

Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi

Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi Haber Videosunu İzle
Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

At yarışlarında 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nda sakatlık yaşayan atçılık camiasının efsane safkanı Deniz Efe'nin yarış hayatının sona erdiği ve yaşamına aygır olarak devam edeceği açıklandı.

Türk atçılığının son yıllarına damga vuran, hızı ve karakteriyle yarışseverlerin sevgilisi haline gelen efsane safkan Deniz Efe'den kötü haber geldi.

İYİ BAŞLADIĞI YARIŞA DEVAM EDEMEDİ

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleştirilen prestijli 64. TBMM Koşusu'nda, her zamanki iddialı temposuyla start alan Deniz Efe, mücadelenin kritik bir noktasında aksiyon kaybı yaşadı. Yarışı tamamlayamayan şampiyon, at nakil aracıyla hipodromdan ayrılırken, yapılan ilk kontrollerinin ardından son durumu belli oldu. 

DENİZ EFE'NİN YARIŞ HAYATI SONA ERDİ

Deniz Efe’nin yapılan kontrollerinde sağ ön molet bölgesinde kırık tespit edildi. Başarılı safkanın ayağı alçıya alınarak ileri tedavi ve ameliyat süreci için İstanbul’a sevk edildi. Efsane safkan, böylece yaşadığı sakatlık nedeniyle pistlere veda etti. 

YAŞAMINI AYGIR OLARAK SÜRDÜRECEK

Yarış camiasında büyük üzüntü yaratan bu gelişme sonrası, şampiyonun yaşamını aygır olarak sürdüreceği açıklandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

molet ne uydurmuşlar bi kelime yok böyle bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu