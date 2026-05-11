İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD’ye sert rest: Tüm seçeneklere hazırız, şaşıracaklar

İran ve ABD hattında barış umutları yerini sert bir restleşmeye bıraktı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’ın sunduğu teklifi "berbat" diyerek reddeden Donald Trump’a askeri güçle yanıt verdi. Galibaf, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hazırdır. Tüm seçenekler masada; şaşıracaklar" diyerek Washington’a gözdağı verdi. Trump ise ateşkesin "yaşam destek ünitesine bağlı" olduğunu belirterek diplomasi kapısını kapattı. Bölgede askeri gerilim en üst seviyeye tırmandı.

İran ve ABD arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla diplomatik krizden askeri tehdit aşamasına taşındı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’ın sunduğu barış teklifini "berbat" diyerek reddeden ABD Başkanı Donald Trump’a, askeri güçle karşılık verdi.

"TÜM SEÇENEKLERE HAZIRIZ, ŞAŞIRACAKLAR"

Galibaf, yaptığı yazılı açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırıya karşı teyakkuzda olduğunu belirtti. Trump’ın uzlaşmaz tavrını eleştiren Galibaf, "Yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlara yol açar. Tüm dünya bunun farkında. Tüm seçeneklere hazırız; şaşıracaklar," ifadelerini kullanarak Washington’a gözdağı verdi.

TRUMP: "METİN BERBAT, ZAMANIMI HARCAMAYA DEĞMEZ"

Kriz, Donald Trump’ın Oval Ofis’te yaptığı aşağılayıcı açıklamalarla tırmandı. İran’ın ateşkes teklifini sert bir dille eleştiren Trump, "Bize gönderilen o berbat metni okumayı tamamlamadım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez. Şu anda ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı," diyerek diplomasi kapısını kapattığının sinyalini verdi.

Bu restleşme, bölgedeki askeri hareketliliğin artabileceği yönündeki endişeleri en üst seviyeye çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
