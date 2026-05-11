Haberler

Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi

Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'ı 2-0'lık skorla yenip eleyerek play-off finaline kaldı. Hull City, final maçını da kazanırsa Premier Lig'e yükselecek.

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

HULL CITY FİNALDE

The New Den'de oynanan mücadeleyi Hull City, 2-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi. Hull City'ye final biletini getiren golleri 64. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt kaydetti.

PREMIER LİG'E BİR MAÇ UZAKLIKTA

Bu sonuçla birlikte Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele etmeye hak kazandı. Hull City, bu maçı kazanması halinde adını Premier Lig'e yazdıracak. 

RAKİBİ KİM OLACAK?

Ilıcalı'nın takımının finaldeki rakibi Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak. Southampton ile Middlesbrough, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

İnşallah çıkar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu

Aziz Yıldırım'dan resmi açıklama: F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü...