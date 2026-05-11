Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

HULL CITY FİNALDE

The New Den'de oynanan mücadeleyi Hull City, 2-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi. Hull City'ye final biletini getiren golleri 64. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt kaydetti.

PREMIER LİG'E BİR MAÇ UZAKLIKTA

Bu sonuçla birlikte Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele etmeye hak kazandı. Hull City, bu maçı kazanması halinde adını Premier Lig'e yazdıracak.

RAKİBİ KİM OLACAK?

Ilıcalı'nın takımının finaldeki rakibi Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak. Southampton ile Middlesbrough, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.