Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarına İspanyol futbolcu Lamine Yamal damga vurdu. 18 yaşındaki Müslüman olan yıldız, üstü açık otobüsle yapılan şehir turu sırasında Filistin bayrağı açarak desteğini gösterdi.

İspanya La Liga'da El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona, ligdeki 29. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlayan Barcelona'dan kutlamaların en çok konuşulan ismi genç yıldız Lamine Yamal oldu.

Barcelona kafilesi, üstü açık bir otobüsle düzenlenen şehir turunda taraftarlarıyla bir araya geldi. Binlerce futbolseverin eşlik ettiği zafer turunda futbolcular tezahüratlarla şampiyonluğun tadını çıkarırken, İspanyol futbolcu Lamine Yamal’ın verdiği anlamlı mesaj sosyal medyanın gündemine oturdu.

18 yaşındaki Müslüman oyuncu Yamal, kutlamalar esnasında elinde Filistin bayrağıyla görüntülendi. Yıldız futbolcunun bu hareketi, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Yorumlar (1)

Mehmet Bilge Bilge:

Helal olsun.

