Haberler

Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı

Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier League’in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United 1-1 berabere kaldı. Tottenham, bitime iki hafta kala düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.

İngiltere Premier League'in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

TOTTENHAM ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Tottenham'ın golünü 51. dakikada Mathys Tel atarken, Leeds United 74. dakikada Dominic Calvert Lewin ile skora denge getirdi. 

KÜME DÜŞME HATTININ 2 PUAN ÜZERİNDE

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligin bitimine iki hafta kala puanını 38 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan üzerinde yer aldı. Leeds United ise 44 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Chelsea deplasmanına gidecek. Leeds United, Brighton'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu

Aziz Yıldırım'dan resmi açıklama: F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü...
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi