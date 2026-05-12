İsrail meclisi Filistinlilere yönelik idam cezasını onayladı

İsrail Meclisi Knesset, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu’na katıldığı öne sürülen Filistinlilerin özel askeri mahkemelerde yargılanmasına ve bazı durumlarda idam cezası verilmesine imkan tanıyan tartışmalı yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, hem iktidar hem de muhalefetin desteğiyle meclisten geçti.

93 OYLA KABUL EDİLDİ

The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, 120 sandalyeli Knesset Genel Kurulu’nda yapılan son oylamada yasa tasarısı için 93 milletvekili “evet” oyu verdi. Oylamada ret ya da çekimser oy kullanılmadı.

Tasarı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi’nden Simcha Rothman ile İsrail Evimiz Partisi milletvekili Yulia Malinovsky tarafından hazırlandı.

ÖZEL ASKERİ MAHKEME KURULACAK

Kabul edilen yasa kapsamında, Aksa Tufanı Operasyonu’na karıştığı iddia edilen Filistinliler normal ceza mahkemelerinde değil, özel olarak oluşturulacak askeri mahkemelerde yargılanacak.

Tasarıya göre mahkemeler, bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirme yetkisine sahip olacak. Duruşmaların önemli bölümleri kayıt altına alınacak ve görüntüler özel bir internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

İDAM CEZASI VERİLEBİLECEK

İsrail basınında yer alan bilgilere göre yasa, sanıkların “soykırım”, “İsrail’in egemenliğine zarar verme”, “savaş sırasında düşmana yardım etme” ve “terör suçları” gibi başlıklarla yargılanmasına imkan tanıyor.

Mahkemenin, İsrail’in 1950 tarihli Soykırımı Önleme Yasası kapsamında suçlu bulduğu kişilere idam cezası verebileceği belirtildi.

“MODERN ZAMAN NAZİLERİ” İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi milletvekili Yulia Malinovsky, yasa görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Bunlar modern zaman Nazilerinin yargılamaları olacak” ifadelerini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin ise, seçim atmosferine rağmen siyasi partilerin ortak hareket ettiğini belirterek, “Bu anda birleşmenin bir yolunu bulduk” dedi.

300 FİLİSTİNLİNİN GÖZALTINDA OLDUĞU İDDİASI

İsrail basını, 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen yaklaşık 300 Filistinlinin farklı gözaltı merkezlerinde tutulduğunu yazdı.

Yasa kapsamında bu kişilerin özel mahkemelerde yargılanmasının önünün açıldığı ifade ediliyor.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Uluslararası insan hakları kuruluşları ve hukuk örgütleri, düzenlemenin doğrudan Filistinlileri hedef aldığı görüşünü savunuyor.

İsrail’de faaliyet gösteren hukuk örgütü Adalah’ın başvurusu üzerine İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce benzer içerikteki idam yasası hakkında 24 Mayıs’a kadar ihtiyati tedbir kararı vermişti.