Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Bir kadın, kendisine yöneltilen “Kin tutan biri misin?” sorusuna yıllar sonra ortaokul matematik öğretmenine gönderdiği mesajla yanıt verdi. Paylaşılan mesaj kısa sürede dikkat çekti.

YILLAR SONRA ÖĞRETMENİNE YAZDI

Kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlaşmada ortaokul yıllarında matematik öğretmeni tarafından kendisine “Senden bir şey olmaz” denildiğini anlattı. Mesajında öğretmeninin o dönem kendisini dışladığını ve bu sözlerin uzun yıllar boyunca aklından çıkmadığını ifade etti.

“BUGÜN ÖĞRETMEN OLDUM”

Yıllar sonra öğretmenine ulaşan kadın, bugün kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Gönderdiği mesajda şu sözlere yer verdi: "Hocam yıllar önce bana senden bir şey olmaz demiştiniz. Önce matematik yapamadığım için beni dışladınız. Sonra hep o sözünüz kafamın içinde döndü. Kendimi yetersiz hissetmeme neden oldunuz. Ben bugün öğretmen oldum ve size teşekkür etmek istiyorum. Sizin sayenizde bir öğrenciye nasıl davranılmaması gerektiğini sizden öğrendim."

TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Kadının paylaşımı, eğitim hayatında öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com