Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin daveti üzerine Fenerbahçe yemeğine katıldı. Yıldırım, bir taraftarın elini öpmeye çalışması üzerine ''Öpme oğlum elimi param yok'' şeklinde esprili bir söylemde bulundu.

Fenerbahçe’de kongre süreci tüm hızıyla devam ederken, başkan adayı Aziz Yıldırım camianın önde gelen isimleri ve kongre üyeleriyle bir akşam yemeğinde buluştu. Üyelerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, enerjik halleriyle dikkat çekti.

''ÖPME OĞLUM ELİMİ, PARAM YOK!''

Organizasyon sırasında genç bir taraftarın saygı göstererek elini öpmeye çalışması üzerine Yıldırım, kendine has üslubuyla müdahale etti. Taraftarı engelleyen Yıldırım, "Öpme oğlum elimi, param yok!" diyerek espriyi patlattı. 

ÜYELERDEN TAM NOT ALDI 

Bu sözler salonda büyük bir kahkahaya neden olurken, o anlar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Yıldırım’ın neşeli ve enerjik tavrı, seçim öncesi üyelerden tam not aldı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Yazık çok yazık öpmeye çalışan kişinin yaşında var....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

