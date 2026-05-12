Haberler

Trump'tan Kürt gruplara yönelik sert sözler: Sadece ödeme yapıldığında savaşıyorlar

Trump'tan Kürt gruplara yönelik sert sözler: Sadece ödeme yapıldığında savaşıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttukları gerekçesiyle bölgedeki Kürt gruplara yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Kongre’de Kürt grupların olumlu bir itibara sahip olduğunu, ancak kendisinin bu algıya katılmadığını kaydeden Trump, “Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor. Kürtlerin Kongre’de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Kürt silahlı grupların kendilerine ödeme yapıldığında savaştığını söyledi.
  • Trump, Kürt grupların İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttuklarını öne sürdü.
  • Bazı Kürt gruplar, ABD'den İranlı protestoculara silah aldıkları iddiasını daha önce reddetmişti.

Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kürt silahlı gruplar hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

“KÜRTLER HEP ALIYOR, ALIYOR, ALIYOR...”

Kürt grupların, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttuklarını öne süren Trump, "Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Kongre’de Kürt grupların olumlu bir itibara sahip olduğunu, ancak kendisinin bu algıya katılmadığını kaydeden Trump, “Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor. Kürtlerin Kongre’de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

KÜRT GRUPLAR DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Trump’ın daha önce yaptığı benzer açıklamaların ardından bazı Kürt gruplar, ABD’den İranlı protestoculara ulaştırılmak üzere silah aldıkları iddiasını reddetmişti.

Trump’ın son sözlerinin, ABD’nin Orta Doğu’daki Kürt gruplarla ilişkileri, İran’daki protestolar ve Washington’ın bölgedeki gizli destek mekanizmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi

Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu

Aziz Yıldırım'dan resmi açıklama: F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü...