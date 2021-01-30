Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil oynayacak mı?

Ülker Stadı'nda oynanacak, hakem Abdulkadir Bitigen yöneteceği Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil oynayacak mı?

Fenerbahçe ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil oynayacak mı?

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Ç.Rizespor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe-Ç.Rizespor Maçı 19:00'de başlayacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇINDA MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusu eksik çıkacak. Bugün gerçekleşecek Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil yer almayacak. Fenerbahçe twitter hesabında maçın ilk 11'leri yayınlandı. Kadroda Mesut Özil yer almamaktadır.