Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: 'Anneler, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Anneler Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şehit annelerini hürmetle andığını, Filistinli annelerin yaşadığı acıyı kalbinin en derininde hissettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor. Anneler, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır. Onlar varsa, karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
