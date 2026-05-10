Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Kuzey Kore’nin anayasasında yaptığı değişiklikle, ülkenin nükleer komuta sistemine yönelik saldırı veya liderliğin hedef alınması durumunda otomatik nükleer karşılık verilmesinin önü açıldı. Dış basında yer alan analizlerde, düzenlemenin fiilen Kim Jong Un’a yönelik olası bir suikast senaryosunu kapsadığı değerlendirildi.

“OTOMATİK VE DERHAL KARŞILIK” DETAYI

Yeni düzenlemede, nükleer kuvvetlerin komuta ve kontrol sisteminin tehdit altına girmesi halinde nükleer saldırının “otomatik ve derhal” gerçekleştirileceği belirtildi. Uzmanlara göre Kuzey Kore’de nükleer karar mekanizmasının büyük ölçüde Kim Jong Un’a bağlı olması nedeniyle bu adım, liderin öldürülmesi halinde otomatik misilleme anlamına geliyor.

NÜKLEER YETKİ TAMAMEN KİM JONG UN’DA

Pyongyang yönetimi ayrıca Kim Jong Un’un nükleer silahlar üzerindeki tam yetkisini anayasal güvence altına aldı. Kuzey Kore yönetimi, ülkenin nükleer statüsünün artık “geri döndürülemez” olduğunu savunuyor.

GÜNEY KORE İLE GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Kuzey Kore son anayasa değişikliklerinde Güney Kore ile birleşme hedefini de resmen terk etti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin artık Güney Kore’yi kalıcı düşman olarak konumlandırdığını belirtiyor.

