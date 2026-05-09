KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz

USKAİD ve USKEF Genel Koordinatörü Arif Ekşi’nin organizasyonunda düzenlenen Haberler.com. yayınına KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, USKAİD Genel Başkanı Avukat Selman Yaray, USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir ve RİBİAD Başkanı Erol Aykut katıldı. Yayında hem genel kurul değerlendirildi hem de Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.

“BU BİR KARDEŞLİK MESELESİ”

Genel kurulu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusunu yanıtlayan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne kadar yaşamış olduklarına bir bakarsak, genel kurulda çok değerli bilim insanları ve hukukundakilerin gayretlerinin en üst seviyesini görmek bizi onurlandırdı.Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemini sadece bizim söylememizle değil, buradaki kalpten gelen duygularla, kendilerinin desteklerine bir kez daha şahit olmak şansına nail olduk.Bu da bizi çok mutlu etti. Özellikle biz Türk Cumhuriyeti'nin temsiliyetini bu genel kurulda da hep birlikte, onlarla birlikte gösterebilme şansını elde ettik. Bu bir kardeşlik göstergesi, içten gelen bir şeydi ki hepimizi de mutlu ettiğine inanıyorum ben özellikle.” dedi.

“DAHA İYİ PROJELER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir, “Öncelikle başarılı bir toplantı geçirdik. Hem USKAİD’in hem USKEF’in seçimlerini gerçekleştirdik. Sağ olsun Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nden çıkıp gelen bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Birçok vekilimiz ve bakanımız bize teşrif ettiler ve destek oldular. Umarım gelecekte daha güzel şeyler, daha iyi projeler ve daha iyi gelişmelerle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZE FAYDALI HİZMETLER YAPMAK İSTİYORUZ”

USKAİD Genel Başkanı Avukat Selman Yaray, “Ben de herkese iyi günler diliyorum.Sayın bakanımıza, Sayın Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanımıza katılma anlamına teşekkür ediyorum.Bir süredir bizde bir takım görüşmeler yapıyoruz. Yapılan bir misyonumuz var. Önemli akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Sayın Bakanımız da burada her konuda bize destek veriyor. Ülkemize faydalı olan hizmetler yapmak istiyoruz. Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

“GENEL KURULDA BİRLİK VE BERABERLİK ADINA HER ŞEY VARDI”

RİBİAD Genel Başkanı Erol Aykut ise, “Öncelikle, bugünkü genel gruplarımız Sayın Bakanımız nezdinde çok güzel oldu. Birlik, beraberlik adına her şey vardı. Güçlü olmanın gerekli olan bütün duygular vardı. Birlikte güçlü olmanın tüm çalışmalarına işaret edildi. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'yle ilgili olan çalışmalarımıza, STK çalışmalarımızla yapacağımız bütün detayları konuştuk. O fırsatı bulduk. Sayın Bakanımızın da bu çalışmalarımızın içinde bizde, yanda olmasından dolayı da gerçekten çok mutlu olduk. Her zaman da birlikte çalışmakla ilgili de güzel sözler verdik birbirimize.” ifadelerini kullandı.

“HAD BİLMEK GEREKİR”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Philenews gazetesi, Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Çağrıyı değerlendiren KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Öncelikle ben Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir cümlesini paylaşmak istiyorum.Sorduklarında Hazreti Mevlana'ya neyi bilirsiniz, haddimi bilirim demiş.Bu kadarı yeter demiş.Tabii ki burada bir had meselesi, o açıklamayı yapmak, o talebi gerçekleştirmek.Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değil bayrağına bir tek zerresine kadar herhangi bir şekilde birinin bu şekilde bir talepte bulunmaz. Söz konusu bile değil." dedi.

“BAYRAK VE MİLLİ DEĞERLER ÜZERİNDEN TARTIŞMA OLAMAZ”

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgili devlet başkanıyla görüşmesi işte oradaki iyi niyet misyonuyla birlikte iki toplumun müşterek yapabileceklerini masaya yatırmasını konuşurken bir ülkenin sembolü olan her şeyi olan üzerindeki çizgilerin içerisindeki renklerin Ay ve Hilal'in ne anlama geldiğini çok net olarak bilen ya da bilmesi gereken bir toplum liderinin böyle bir talepte bulunması söz konusu olamaz.O yüzden burada bu kadar ciddi konular, iki ülkenin birlikte yürütebileceği, iki toplumlu projeler konuşulması gerekirken siz direkt insanların canına ya da ciğerine hançeri sokar gibi bir tarafta bulunursanız Elbette ki bu sizin iyi olduğunuzu göstermez. O yüzden bir ülkenin ne bayrağına ne de milli marşına kimsenin bir şey diyeceği yok. Aynen bizim Güney Kıbrıs'taki bayraklara sadece bayrağı değil, Yunanistan bayrağına, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağına ve o konulara söylenenlere bir şey demediğimiz gibi o da aslında bu konularda bir şey değecek bir statü de değildir."

“HER DEVLETİN SİMGELERİNE SAYGI GEREKİR”

Bütün toplum liderleri, daha önceki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin liderleri ve özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut cumhurbaşkanından önceki cumhurbaşkanları döneminde de bu süreçler yaşanmıştır.

Beşparmak Dağları’nın eteklerinde yer alan bayrak, Türklüğün bir simgesi olarak görülmektedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk dünyasının en önemli sembollerinden biri olan bu bayrak, Beşparmak Dağları’nın eteklerinde yer almaktadır. Gece de gündüz de görülebilmektedir. Çünkü “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” anlayışıyla ifade edilen vatan sevgisi, bu sembolün anlamını ortaya koymaktadır.

“DÜNYA EKONOMİSİ VE KKTC’DE ENFLASYON ETKİSİ”

Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, dünya ekonomisinin de büyük sıkıntıları var ve bundan sonraki süreçlerde, ekonomik daralma ve enflasyonun oluşturduğu ortamda çeşitli zorluklar ve zararlar yaşanacaktır. Bizde de bu konuda enflasyona çok büyük yansımalar söz konusu oldu. Başta Basra Körfezi, devamında Babülmendep’te yaşanması muhtemel sıkıntıların ortaya çıkardığı tedarik ve enerji maliyetleri; özellikle petrol başta olmak üzere, navlun ve sigorta maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte, tedarik zincirindeki ürün fiyatlarına yansımalar ve zamlar, tüm ülkelerde olduğu gibi hayat pahalılığını iki katına yaklaştırdı. Kısmette varsa demeyeceğim; maalesef tevekkül edeceğiz.

Bu nedenle biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk aydan fazladır Türkiye’den ülkemize akaryakıt temininde sübvansiyon uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bu süreçte milyarlarca Türk lirası düzeyinde maliyet ve zarar oluşmuştur.” dedi