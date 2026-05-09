18 yıllık hasret sona erdi! Mardin 1969 Spor 1. Lig'e yükseldi

Nesine 2. Lig'de play-off etabı Kırmızı Grup final karşılaşmasında Mardin 1969, Muş Spor'u 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig'de play-off etabı Kırmızı Grup final karşılaşmasında Mardin 1969 ile Muş Spor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mardin 1969 Spor, 2-1'lik skorla kazandı.

ZORLU FİNALDE GÜLEN MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Mertan Öztürk ve 61. dakikada Miraç Acer kaydetti. Muş Spor'un tek golü 73. dakikada Bilal Budak'tan geldi.

MARDİN 1979 SPOR, 18 YIL SONRA 1. LİG'DE

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Mardin 1969 Spor kazandı. Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlılar, şampiyon olarak 18 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Muş Spor, 2. Lig'de kaldı. 

