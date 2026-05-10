Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık

İran, ABD'nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine verdiği yanıtı Pakistanlı arabulucular üzerinden Washington’a iletti. İran medyasında yer alan habere göre, önerilen teklife göre, bu aşamada müzakereler savaşı sona erdirmeye odaklanacak. İran'ın cevabına ilişkin detay vermeyen İran basını, "Önerilen plana göre, müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirme konusuna odaklanacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'da gazeteci Sharyl Attkisson’ın sorularını yanıtlayan Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının süreceği sinyalini verdi.

İran’a yönelik askeri hamlelerin bir "son rötuş" aşamasında olduğuna değinen Trump, operasyonun geleceğine dair şunları söyledi: "İran'ın enkazın derinliklerine gömdüğü zenginleştirilmiş uranyuma ulaşabileceğimiz bir aşamaya geleceğiz. Enkazın altında gömülü olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu izleme altına alıyoruz ve bu konuyla ilgili sorumluluğu ABD Uzay Kuvvetleri üstleniyor. İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini söylemedim, ancak onların yenilgiye uğradığını söyledim. İran liderliğinin üç kademesi ortadan kaldırıldı, ancak bence karşımızda belirli bir güce sahip kişiler var. İran'da ulaşmayı hedeflediğimiz belirli hedeflerimiz vardı ve bunların yaklaşık %70'ini gerçekleştirmiş olabiliriz. Eğer İran nükleer silaha sahip olsaydı, bunu İsrail ve Orta Doğu’ya karşı kullanırdı."

