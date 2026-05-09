Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

ICARDI'NİN DUYGUSAL ANLARI

Süper Lig’de ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, kutlamaların merkezindeki isim Mauro Icardi oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda yankılanan "Aşkın Olayım" şarkısı Mauro Icardi'yi duygulandırdı.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen yıldız golcü, taraftarın hep bir ağızdan söylediği şarkı eşliğinde sahada tur atarken duygularına hakim olamadı. Tribünlerin sevgi seli karşısında taraftarları selamlayan ve gözyaşlarını tutamayan Icardi, uzun süre sahadan ayrılamadı. Icardi'nin ağladığı anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ''Veda etti'' şeklinde yorumlandı.