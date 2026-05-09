Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen Mauro Icardi, maç sonunda statta açılan ''Aşkın olayım'' şarkısında gözyaşlarını tutamadı. Arjantinli oyuncunun taraftarlara el sallaması ''Veda'' olarak yorumlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

ICARDI'NİN DUYGUSAL ANLARI 

Süper Lig’de ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, kutlamaların merkezindeki isim Mauro Icardi oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda yankılanan "Aşkın Olayım" şarkısı Mauro Icardi'yi duygulandırdı. 

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

Sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen yıldız golcü, taraftarın hep bir ağızdan söylediği şarkı eşliğinde sahada tur atarken duygularına hakim olamadı. Tribünlerin sevgi seli karşısında taraftarları selamlayan ve gözyaşlarını tutamayan Icardi, uzun süre sahadan ayrılamadı. Icardi'nin ağladığı anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ''Veda etti'' şeklinde yorumlandı. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

gitmesin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

