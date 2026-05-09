Kılıçdaroğlu'ndan Burcu Köksal'a telefon! Tek cümle söyledi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal'ı aradı. Kılıçdaroğlu'nun Köksal'a, "İstifanızı anlıyorum ama keşke bağımsız kalsanız daha uygun olurdu." dediği ifade edildi.

  • Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'a AK Parti'ye geçmek yerine bağımsız kalmasını önerdi.
  • Burcu Köksal'ın salı günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'a ulaşamadı.

AK Parti’ye katılacağı ifade edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun Köksal’a, “AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” dediği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Gazeteci Fatih Atik, canlı yayında yaptığı açıklamada Burcu Köksal ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyledi. Atik, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yaptığı açıklamada Köksal’ın CHP’den istifa sürecine üzüldüğünü ifade ettiğini aktardı.

İddiaya göre görüşmede Burcu Köksal, mevcut CHP yönetimiyle artık siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi.

“KEŞKE BAĞIMSIZ KALSAYDINIZ”

Fatih Atik’in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Köksal’ın istifa kararını anlayışla karşıladığını ancak AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız belediye başkanı olarak devam etmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

Atik açıklamasında, “Kemal Bey, ‘İstifa etmeni anlıyorum ama keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu’ dedi” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU DETAYI

Atik ayrıca Kılıçdaroğlu’nun benzer bir yaklaşımı daha önce Özlem Çerçioğlu için de sergilediğini öne sürdü. Açıklamada, Çerçioğlu’na da bağımsız kalmasının önerildiği ancak sonrasında AK Parti’ye katıldığı ifade edildi.

Burcu Köksal’ın salı günü AK Parti’ye katılması bekleniyor.

“CUMHURBAŞKANI İLE YARIM SAATTEN FAZLA GÖRÜŞTÜM”

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş da TV100 yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Burcu Köksal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söylediğini aktararak, “Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla görüştüm. Bir karar verdim” ifadelerini kullandığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL ULAŞAMADI

Öte yandan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Burcu Köksal’a ulaşamadığı da kulislere yansıdı.

