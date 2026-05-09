Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
Serie A şampiyonu Inter, Vatikan’da Papa tarafından ağırlandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun etkinliğe katılmaması dikkat çekti.
INTER’E VATİKAN DAVETİ
İtalya’da şampiyonluğa ulaşan Inter kafilesi, özel davet kapsamında Vatikan’da ağırlandı.
PAPA İLE BULUŞTULAR
Futbolcular ve teknik heyet, Papa ile bir araya gelirken etkinlikten görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU KATILMADI
Inter’in kaptanlarından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun organizasyonda yer almaması dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu’nun etkinlikte bulunmaması sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Serie A zaferinin ardından Inter’de kutlamalar farklı organizasyonlarla devam ediyor.